Un nouveau moyen de transport aérien personnel

transport aérien (Le transport aérien est le secteur économique qui regroupe toutes les activités de transport en avion ou en hélicoptère.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le canal ..). Par...)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. C'est une des composantes géographique et...)



Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles sur une route.)

espace aérien (L'espace aérien est organisé pour fournir une sécurité optimale à tous les aéronefs qui y évoluent.)

hélicoptère (Un hélicoptère est un aéronef à voilure tournante dont le ou les rotors procurent à eux seuls la propulsion et la sustentation pendant toutes les phases du vol.)



Vue d'artiste du cockpit du PAV. Illustration: MYCOPTER

commande (Commande : terme utilisé dans de nombreux domaines, généralement il désigne un ordre ou un souhait impératif.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres...)

marche (La marche (le pléonasme marche à pied est également souvent utilisé) est un mode de locomotion naturel. Il consiste en un déplacement en appui alternatif sur les jambes, en position debout et en...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

aéronautique (L'aéronautique inclut les sciences et les technologies ayant pour but de construire et de faire évoluer un aéronef dans l'atmosphère terrestre.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de contribution,...)

planification (La planification est la programmation d'actions et d'opérations à mener)

automatique (L'automatique fait partie des sciences de l'ingénieur. Cette discipline traite de la modélisation, de l'analyse, de la commande et, de la régulation...)

aires (Aires (en espagnol, les airs) est une compagnie aérienne intérieure de Colombie.)

atterrissage (L’atterrissage désigne, au sens étymologique, le fait de rejoindre la terre ferme. Le terme recouvre cependant des notions différentes suivant qu'il est employé dans le domaine maritime ou...)



Bianca Schuchardt sur le simulateur d'hélicoptère avec commandes au volant du DLR. Illustration: DLR

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

véhicule (Un véhicule est un engin mobile, qui permet de déplacer des personnes ou des charges d'un point à un autre.)

navigation (La navigation est la science et l'ensemble des techniques qui permettent de :)

affichage (L' affichage désigne l'application d'une surface de papier script dans un lieu public(et non du foyer)sur un support destiné à son émission, externe ou interne, ce qui en fait un média à part entière sans contexte rédactionnel....)

tunnel (Un tunnel est une galerie souterraine livrant passage à une voie de communication (chemin de fer, canal, route, chemin piétonnier). Sont apparentés aux tunnels par leur mode de construction les grands ouvrages hydrauliques...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)



EC-135 du DLR sur lequel les essais en vol seront effecutés

La gestion de la circulation routière et la croissance prévue du trafic dans les prochaines décennies posent un défi majeur. Il devient essentiel de trouver des solutions qui étendent les moyens de transport individuel au delà du circuit routier. La solution optimale consisterait à créer un système depersonnel (PAV) pouvant surmonter les coûts environnementaux et financiers liés à l'de nos méthodes actuelles de. Ce système pourra être utilisé par le grand public pour circuler de son lieu d'habitation à son travail,voyager, et voler à bassedans des environnements urbains.Ces PAV devraient être entièrement ou partiellement autonomes sans nécessiter lede laaérienne au sol. En outre, ils devront fonctionner en dehors de l'contrôlé afin de ne pas perturber le trafic aérien actuel, et devront par la suite être intégrés dans la prochaine génération de l'espace aérien contrôlé.Le pilotage devra être simple et intuitif, contrairement à l'qui demande aujourd'hui un pilotage complexe et exige une longue formation. L 'idée est d'installer un volant à la place des commandes habituelles d'un hélicoptère.Avec ce volant, lacyclique, qui est responsable du mouvementde l'axe longitudinal (roulis) et autour de l'axe transversal (tangage) est supprimée. "Au lieu de cela, le pilote peut se diriger en vol en tournant le volant dans la direction souhaitée, un levier reste exclusivement pour l'altitude. Alternativement, l'altitude pourra être contrôlée via des palettes de commandes sur le volant. Sont prévues également des pédales comme sur une voiture pour accélérer et freiner et aussi pour rester en vol stationnaire. En outre, un commutateur à huit voies permettra via le volant le vol enarrière et le vol de côté. Le volant a été testé en simulation. La prochaine étape comprendra les essais en vol réel sur l'hélicoptère dedu DLR (Centre allemand pour l'et l'aérospatiale).Lecomprend aussi l'introduction de nouvelles technologies d'automatisation pour l'évitement d'obstacles, ladu trajet, le vol en formation, et la détectiond'd'Le développement de ce projet comprend également des modèles de vol. Pour cela le DLR étudie un écran autoroute-dans-le-ciel pourde vol individuel. " Une sorte d'aide à laintuitive pour les pilotes des PAV", a déclaré Bianca Schuchardt. Unprésente au pilote des lignes visuelles affichant unvirtuel, qui spécifient lade vol optimale.Pour plus d'information voir: