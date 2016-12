Hydrogène, un rendement de 90 % sur un système d'électrolyse du CEA

Le CEA Liten valide un système de production d'hydrogène par électrolyse de la vapeur d'eau à haute température de performances exceptionnelles. Conçu par le CEA pour limiter les coûts d'investissement et d'opération, ce système présente un rendement supérieur à 90%. Il ouvre de nouvelles voies aux marchés de l'industriel et de l'hydrogèneL'hydrogène est utilisé dans de nombreux secteurs industriels (chimie, agroalimentaire, transformation du, microélectronique). L'électrolyse est également un procédé prometteur pouvant servir dans lade conversion et de stockage des énergies renouvelables intermittentes.Mais sa production est aujourd'hui très majoritairement réalisée par reformage de méthane/gaz naturel. Le CEA développe un procédé alternatif par électrolyse de l'eau alimentée par de l'. Si la source électrique est décarbonée cela permet de limiter les émissions deet d'économiser les énergies fossiles.Les différents procédés d'électrolyse de l'eau se distinguent essentiellement par leur température de fonctionnement qui conditionne lad'électricité à apporter pour dissocier lad'eau. Une étape importante vient d'être franchie par le laboratoire de production d'hydrogène du CEA Liten: un système électrolyseur à haute température (700°C) produisant de l'hydrogène à partir de vapeur à 150°C et d'électricité avec une consommation électrique de 3,9 kWh/Nm3 (1) d'hydrogène. Ce prototype démontre qu'il est possible de produire de l'hydrogène en partant deà basse température avec des rendements inégalés grâce à une valorisation maximale de la chaleur dans le système.Ce système conçu par le CEA intègre un "stack" (empilement de cellules, cœur de la réaction de production d'hydrogène) performant et optimisé en terme de coût, ainsi que les composants auxiliaires nécessaires à la gestion fluidique,et électrique du système, de manière à le rendre autonome. Le système complet est compact, approximativement de la taille d'un. Il permet de produire entre 1 et 2,5 Nm3/h d'hydrogène. La chaleur des gaz de sortie est récupérée pour préchauffer les gaz d'entrée grâce à des échangeurs thermiques haute température performants lorsque le système fonctionne en mode légèrement exothermique. Le rendement de ce système a été mesuré et excède les 90 %, confirmant ainsi le potentiel de cetteLambert, directrice du CEA Liten: "Nous sommes convaincus que l'hydrogèned'énergie va jouer un rôle majeur dans la transition énergétique. Ces résultats à l'échelle du système nous confirment que l'électrolyse haute température est une alternative crédible pour produire de façon économiquement viable de l'hydrogène sans faire appel aux ressources fossiles. Notre expérience de plusieurs années sur les convertisseurs électrochimiques et l'optimisation thermique de procédés nous amènent aujourd'hui à un niveau de maturité jamais atteint."