Développer un "super réseau" éolien fiable pour l'Europe



Un projet commun pourrait créer des "super réseau" européen de l' énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.) offshore (Offshore est un terme anglais désignant à l'origine les activités qui se déroulent au large des côtes. Il peut s'appliquer à plusieurs domaines :)

énergie éolienne (L'énergie éolienne est l'énergie du vent et plus spécifiquement, l'énergie tirée du vent au moyen d'un dispositif aérogénérateur ad hoc comme une éolienne...)

énergie renouvelable (Une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine. Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme une des sous-parties...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de contribution, et...)

éolienne (Une éolienne est un dispositif qui utilise la force motrice du vent. Cette force peut être utilisée mécaniquement (dans le cas d'une éolienne de...)

fiabilité (Un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans le cahier des charges.)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution progressive allant du...)

vitesse (On distingue :)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont...)

terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé dans les...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement...)

Wind (WIND est un satellite de la NASA lancé le 1er novembre 1994 depuis la base de Cape Canaveral par un lanceur Delta II. De forme cylindrique de 2,4 mètres de diamètre pour 1,8 mètres de hauteur, il a...)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la matière, se manifestant par une énergie. L'électricité désigne également la branche de la physique qui étudie les phénomènes électriques...)

Marie Curie (Maria Sk?odowska-Curie (née à Varsovie le 7 novembre 1867 et décédée à Sancellemoz le 4 juillet 1934), connue en France sous le nom de Marie Curie, est une physicienne...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la civitas qui...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

Un projet financé par l'UE développe un "super réseau" paneuropéen d'énergie éolienne et une formation pour la prochaine génération d'experts en énergie renouvelable.Des chercheurs financés par l'UE sont impliqués dans le développement d'un "super réseau" paneuropéen capable de disperser de l'entre États membres. Ce réseau permettra d'approvisionner davantage d'pour les ménages et les entreprises, contribuera à la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et permettra à l'de se rapprocher de l'indépendance énergétique. Ce dernierest très important étant donné que la moitié de l'énergie consommée en Europe en 2012 provenait des importations externes à l'UE.LeMEDOW, qui était financé par l'UE et qui se clôturera en mars 2017, est un projet de formation qui a identifié le développement d'un réseau de courant direct (CD) comme méthode de transfert et de partage d'énergie. Ce réseau paneuropéen, au contraire des connexions point-à-point, renforcera laet contribuera à équilibrer l'approvisionnement et la demande en énergie.Ce concept a dusur le plan pratique. Alors que les nouvelles fermes éoliennes sont désormais de plus en plus souvent installées au large des côtes où laduest beaucoup plus élevée et où les turbines dérangent moins, l'énergie est générée loin de l'endroit où elle est utilisée. Découvrir davantage de méthodes efficaces pour transporter cette énergie vers les réseaux sur laferme permettra de réaliser des économies. L'idée d'un réseau européen d'énergie renouvelable a gagné le soutien des communautés environnementale et universitaire.Ce réseau de CD se fonde sur uneinnovante et sera au centre de l'attention de ce super réseau "offshore". Le projet MEDOW, qui a démarré en 2013, étudiera les problèmes opérationnels comme led'énergie de CD, la protection de transmission de CD et la stabilité. Les réseaux de CD pour la transmission d'énergie éolienne "offshore" et l'interconnexion au réseau de CA sur la terre ferme seront également examinés. Diverses plateformes de simulation et bancs d'essais expérimentaux seront utilisés dans le cadre du projet.Les chercheurs sont confiants que le potentiel est assuré. Le secteur de l'énergie éolienne connaît une croissance annuellede 15,6 % sur les 17 dernières années, alors que le rapport de l'Agence européenne pour l', intitulé Europe's Onshore and OffshoreEnergy Potential, a établi que la capacité de l'énergie éolienne européenne pour 2020 sera trois fois plus élevée que la demande enattendue en Europe, passant à un facteur sept fois plus élevé en 2030.MEDOW est un projet du réseau de formation initialequi implique des chercheurs de cinq universités et de six organismes industriels. Chaque organisme du consortium est impliqué sur la base de son expertise dans la fabrication, la conception, le fonctionnement et lede réseaux de CD à plusieurs terminaux. Trois scientifiques d'ampleur internationale en visite ont été désignés pour renforcer l'aspect de la formation de MEDOW, qui a reçu 3,9 millions d'euros de l'UE dans le cadre du 7e PC.En effet, alors qu'ilune solution réseau, le projet aide à former des chercheurs en début de carrière afin de créer une réserve de chercheurs et d'opérateurs développeurs de réseaux de CD et de renforcer l'expertise des institutions universitaires et de recherche ainsi que des fabricants. Ces chercheurs recevront une formation multidisciplinaire dans différentsend'améliorer leurs opportunités professionnelles. Les résultats de recherche seront ensuite partagés par le biais de publications et d'applications directes dans les différentes industries.L'équipe du projet MEDOW espère ainsi que ses travaux apporteront une contribution considérable à l'établissement d'un réseau de transmission d'électricité paneuropéen, renforçant un marché de l'électricité européen unique,en développant des technologies d'énergie renouvelable et en créant de nouveaux emplois.Pour plus d'information voirr: Projet MEDOW