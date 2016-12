Une nouvelle forme de glace pour produire et stocker de l'énergie



Des atomes de néon s'échappant d'une structure II de clathrate. Crédit: Falenty et al., Nature

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

géologie (La géologie, du grec ancien γη- (gê-, « terre ») et λογος (logos, « parole », « raison »), est la science qui traite de...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique,...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le...)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur perçue est haute et inversement. Chaque voyelle se caractérise par son timbre...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend à...)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui...)

océans (Océans stylisé Ωcéans est un documentaire français réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud dont le tournage a...)

décomposition (En biologie, la décomposition est le processus par lequel des corps organisés, qu'ils soient d'origine animale ou végétale dès l'instant...)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au...)

Institut Laue Langevin (L'Institut Laue-Langevin (ILL), nommé ainsi en l'honneur des physiciens Max von Laue (physicien allemand 1879-1960) et Paul Langevin (physicien français 1872-1946) est un organisme de...)

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les mâchoires. On appelle aussi joue le muscle qui sert principalement à ouvrir...)

chimie physique (La chimie physique est l’étude des bases physiques des systèmes chimiques et des procédés. En particulier, la description énergétique des diverses transformations fait partie de la chimie physique. On y trouve des disciplines...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre...)

pétrole (Le pétrole est une roche liquide carbonée, ou huile minérale. L'exploitation de cette énergie fossile est l’un des piliers de l’économie industrielle contemporaine, car le...)

gaz naturel (Le gaz naturel est un combustible fossile, il s'agit d'un mélange d'hydrocarbures présent naturellement dans des roches poreuses sous forme gazeuse.)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents domaines :)

néon (Le néon est un élément chimique, de symbole Ne et de numéro atomique 10.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent ; le phénomène peut être interprété...)

diffractomètre (Le diffractomètre est un appareil permettant de mesurer la diffraction d'une onde sur une cible. Le terme est utilisé exclusivement pour la diffractométrie de rayons X.)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι Κορσέων) appelés plus communément Fourni, sont un archipel de petites îles grecques...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est...)

tension (La tension est une force d'extension.)

opposé ( En mathématique, l'opposé d’un nombre est le nombre tel que, lorsqu’il est à ajouté à n donne zéro. En botanique, les organes d'une plante sont dits opposés lorsqu'ils sont...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et politique. En science, il s'agit...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre planètes telluriques,...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone (appelé parfois, de façon impropre « gaz carbonique ») est un composé chimique composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène et dont la formule brute est : CO2.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est défini par les relations...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

prévention (La prévention est une attitude et/ou l'ensemble de mesures à prendre pour éviter qu'une situation (sociale, environnementale, économique..)...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

La découverte d'une nouvelle forme depourrait conduire à une meilleure compréhension de lade notre, contribuant ainsi à trouver de nouvelles solutions pour la production, leet le stockage de l'énergie. La glace XVI, la moins dense de toutes les formes de glace connues, possède une structure fortement symétrique,des cages. Elle est capable de piéger des molécules gazeuses pour former des composés appelés clathrates ou hydrates deOn sait que ces clathrates renferment d'énormes quantités deet d'autres gaz, situées dans le permafrost et dans de vastes couches sédimentaires à des centaines de mètres au fond des. Leuréventuelle pourrait avoir des conséquences pour notre planète ; une meilleure compréhension de leurs propriétés est donc un objectif prioritaire.Dans un article publié dans la revue, des chercheurs de l'de Göttingen et de l'(ILL) présentent le premier clathrate, autrement dit un cadre de molécules d'dont on a retiré toutes les molécules hôtes. Ce clathrate vide, longtemps considéré comme purement hypothétique,un rôle clé pour la compréhension de lades hydrates de gaz. Ce type depourrait contribuer à faciliter l'écoulement du gaz et dudans les pipelines dans les environnements à basses températures et permettre d'accéder à des réserves deinexploitées au fond des océans.Pour créer l'de glace XVI, les chercheurs ont synthétisé un clathrate rempli de molécules de, qu'ils ont ensuite enlevées en les pompant délicatement à basses températures. L'utilisation de petitscomme ceux du gaz néon permettait de vider le clathrate sans compromettre sa fragile structure.Pour y parvenir, le clathrate de néon a été pompé dans un vide à des températures avoisinant 140° K, pendant que lesdeneutronique étaient collectées en utilisant lede pointe D20 de l'ILL. Les données obtenues ont permis de confirmer que le clathrate avait bien été entièrement vidé, et ontune image complète de sa structure.En tant que solide stable entièrement composé de molécules de H2O, le clathrate vide constitue aussi une nouvellede la glace. Cette glace XVI est la 17e forme de glace découverte et la moins dense de toutes les formes cristallines d'eau connues. On prédit également qu'il s'agit d'une configuration stable à bassede l'eau à des pressions négatives (l'équivalent de la– l'des pressions compressives positives), et c'est à cela seule forme de glace obtenue de façonà présenter l'aspect d'un clathrate.Le clathrate vide servant de cadre de référence pourde simulations moléculaires des hydrates de gaz, les chercheurs ont jusqu'à présent appuyé leurs travaux sur des modèles théoriques approximatifs. La structure du clathrate vide obtenue à l'ILL va permettre de préciser ses propriétés fondamentales structurelles et thermodynamiques. La capacité de créer et d'observer des clathrates vides offre un potentiel d'amélioration considérable de notre compréhension de ces composés lorsqu'ils sont remplis de gaz.Selon les Perspectives énergétiques mondiales 2007, latotale de méthane enfermée dans les clathrates des fonds océaniques dépasse largement les réserves économiquement exploitables de"conventionnel" sous forme de charbon, de pétrole ou de gaz naturels disponibles sur. Ces réserves, difficiles à utiliser pour le moment, suscitent unede de recherche constante et intense.Thomas Hansen, l'un des auteurs de l'étude et responsable de l'instrument D20 à l'ILL a ajouté: "Il faut savoir que l'on peut aussi former des clathrates avec du, qui est stable dans les conditions des fonds océaniques. Cela signifie qu'il existe une possibilité d'extraire le méthane de son hydrate pour le transformer en énergie utile, en le remplaçant par le CO2. Autrement dit, on pourrait envoyer le CO2 au fond des océans pour prendre la place du méthane dans les clathrates. Un défi de taille, certes, et dont la faisabilité pose question, mais cela reste une possibilité fascinante qui vaut la peine d'être approfondie.Hansen précise: "Mes collègues Andrzej Falenty et Werner F. Kuhs de l'Université de Göttingen sont tous deux membres duSUGAR financé par le gouvernement allemand, qui a pour objectif d'explorer les possibilités scientifiques, techniques et économiques d'une telle entreprise. Des activités similaires se déroulent actuellement au Japon, en Chine, en Inde, et dans d'autres."Helmut Schober, Directeurde l'ILL, a déclaré: "Depuis des années, les clathrates vides font l'd'un intense questionnement scientifique. Leur existence même était relativement incertaine. Cette découverte met un terme aux spéculations et ajoute un nouveau joyau dans la fascinante malle aux trésors des phases de la glace. Prévoir les propriétés de la glace XVI constituera une référence pourmodèle prétendant décrire lade l'eau. C'est en soi une avancée considérable et ces connaissances nous laissent aussi espérer des progrès dans les questions connexes liées à l'énergie."La recherche sur les clathrates a des bénéfices plus immédiats dans l'entretien des pipelines acheminant le gaz sous hauteet basses températures. Ces conditions peuvent entraîner la production d'hydrates de gaz dans les conduits, susceptibles de former d'importants bouchons. Leurcoûte environ 405 M€ (500 M$) par an à l'industrie dans le. Vu l'impact économique international de ces pipelines, cela représente un coût important que la recherche sur les propriétés des clathrates pourrait contribuer à réduire.Pour plus d'information voir: Nature 14014 - DOI 10.1038