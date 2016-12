Les chutes de tension dans les nouveaux composé pour batteries

Alors que les capacités théoriques des nouveaux composés de type NMC (NMC pour Ni, Mn, Co)riches en Lithium sont prometteuses (250 mAh/g soit 20% de plus que les technologies actuelles), leurs chutes de potentiel lors du cyclage bloque leur commercialisation commed'électrode et les rendent difficilement industrialisables. Des équipes du Laboratoiredu solide et(CNRS /de France) et du Laboratoire réactivité et chimie des solides (CNRS /de Picardie)viennent de lever le voile sur l'origine de cette chute de potentiel en utilisant un composé modèle, structuralement proche et de capacité similaire. Leurs travaux sont publiés dans la revueLes derniers travaux sur ce sujet reliaient ces chutes de potentiel à des désordres structuraux dont l'origine et la nature restaient inconnus jusqu'à maintenant. Les chercheurs ont donc essayé de caractériser la structure locale et de suivre son évolution dans leafin d'élucider clairement le lien entre désordres structuraux et chute de potentiel.Pour y arriver, ils ont joué avec des substitutions chimiques (atomes de Ti/Sn et Ru à la place desde Ni, Mn et Co du composé d'origine). Les composés modèles utilisés ont été Li2Ru1-ySnyO3 et Li2Ru1-yTiyO3, choisis notamment parce qu'ils avaient la même structure que les composés NMC riches enL'utilisation de substituants avec des rayons ioniques différents (pour donner une image, l'étain est une balle de tennis si leest une balle de golf) permet de mettre en évidence l'impact de la taille des ions sur les aspects structuraux.Grâce à ces substitutions, les chercheurs ont découvert un désordre cationiqueenclenché par la formation de groupements "peroxo" dans les feuillets cationiques. Lors de leur formation, ces groupes donnent naissance à des volumes libres libérant des chemins de migration dans lesquels les atomes voisins ne demandent qu'à s'engouffrer. Ceux-ci peuvent alorsde sites octaédriques propres aux feuillets cationiques, à des sites octaédriques propres aux feuillets de Li. Mais pour y arriver ces ions doivent d'abord passer par des sites tétraédriques intermédiaires. Or, les chercheurs ont visualisé parélectronique à transmission qu'au cours des cycles de charge/décharge certains des cations restaient bloqués dans ces sites tétraédriques intermédiaires. Cette migration croissante d'unesignificative d'ions Ti4+ des sites octaédriques aux sites tétraédriques au cours du cyclage a également été confirmée par analyse XPS. Pour les chercheurs c'est cette redistribution électronique des ions bloqués dans les sites tétraédriques qui conduit à une diminution de leurélectrochimique et donc à la chute de potentiel observée.Grâce à cette étude, les chercheurs ont progressé dans la compréhension d'un nouveautrès attendu par les industriels. Même si la chute de potentiel est intrinsèque à cette classe de matériaux, elle n'est pas incontournable ! Les chercheurs ont proposé une chimie de substitution pour résoudre le problème en utilisant des cations plus large et donc difficilement "piégeable" dans les sites tétraédriques. D'autres solutions pourraient également émerger dans leurs recherches à venir.