Quelques faits sur les barrages et les rivières:

Construire des barrages a des conséquences sur le débit d'eau des rivières, mais aussi pour les gens qui vivent en aval et pour les écosystèmes environnants. En disposant les données concernant près de 6 500 gros barrages sur une carte extrêmement détaillée de cours d'duentier, une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l'McGill a mis auune méthode pour évaluer les conséquences des barrages sur led'eau et la fragmentation des cours d'eau.Une des découvertes, publiées en ligne aujourd'hui dans: 48 % dudes cours d'eau dans le monde subit des répercussions moyennes ou importantes de la présence de barrages. Cepourrait doubler si tous les barrages prévus ou en cours de construction sont menés à terme."Depuis 60 ans, uneinnombrable de barrages ont été construits, soit pour fournir de l', pour aider à l'ou pour protéger contre les crues", indique Bernhard Lehner, professeur au Département dede l'Université McGill et directeur dedu. "Au cours des 20 dernières années, alors que nous sommes de plus en plus sensibilisés aux conséquences des barrages pour les populations et les écosystèmes, la construction de grands barrages a ralenti. Pourtant, les craintes que suscite l'impact du changement climatique sur le débit d'eau rendent la création de réservoirs plus intéressante, d'où une hausse de la construction de barrages."Cette recherche a été réalisée grâce à la mise au point d'une carte mondiale des rivières d'une résolution et d'undes détails sans précédent où apparaissent l'des voies navigables aux quatre coins du monde - des plus petits ruisseaux aux plus grands fleuves, dont la, mise bout à bout, atteint 48,3 millions de- et d'une carte des prochains emplacements de barrages, colligés par des collègues chercheurs de l'Leibniz d'écologie d'eau douce et de pêche intérieure de Berlin.La méthode d'évaluation des barrages s'appuie sur deux indices qui décrivent la fragmentation d'agrégats d'eau et la régularisation des régimes fluviaux.L'indice de fragmentation d'agrégats d'eau mesure à quel point le débit naturel d'un cours d'eau (également appelé connectivité) a été perturbé par la construction de barrages ou de digues qui permettent notamment le transfert de l'eau entre bassins ou son acheminement vers des zones d'irrigation.L'indice de régularisation des régimes fluviaux mesure la proportion d'un agrégat d'eau emmagasinée dans des réservoirs et qui, par conséquent, a une incidence sur la variation et les propriétés du courant fluvial en aval.En combinant ces deux indices, les chercheurs ont conçu une méthode qui leur permet d'évaluer les répercussions d'unexistant ou futur. Le Danube, par exemple, a subi d'importants contrecoups causés par la fragmentation, mais a peu subi les effets de la régularisation du, car ses nombreux barrages ont des réservoirs relativement petits. En revanche, le bassin Murray-Darling, enduest peu touché par l'aspect de la fragmentation parce qu'il y a moins de réservoirs et qu'ils sont plus gros; mais le bassin présente de lourdes conséquences en ce qui a trait au réglage du débit."Tous les barrages ne se valent pas", a mentionné Günther Grill, boursier postdoctoral au Département de géographie de l'Université McGill et l'un des principaux auteurs de l'article. "Notre recherche est fondée sur le postulat selon lequel la taille ainsi que l'emplacement d'un barrage font une différence. Ainsi, le fait qu'un barrage soit situé dans le cours supérieur d'uneou près de son embouchure, dans le cours principal d'unou sur un petit, sont tous des facteurs ayant une incidence variée sur les agrégats d'eau et les écosystèmes qui les entourent."Des chercheurs de l'Institut sur l'de l'Université du Minnesota et du Centre de limnologie de l'Université du Wisconsin ont également contribué à l'étude.- Il existe 6 374 grands barrages et 3 377 grands barrages sont prévus ou à l'étude end'être construits d'ici 2030.- À l'actuelle, 48 % du volume des cours d'eau à l'échelle mondiale subissent des contrecoups d'importanceou élevée à l'égard du réglage du débit, de la fragmentation, ou de ces deux aspects combinés.- À supposer que l'ensemble des barrages prévus ou en construction soit mené à terme, ce pourcentage pourrait presque doubler et atteindre 93 %, principalement à cause des nombreux barrages prévus sur des affluents du bassin de l'Amazone.- Le fleuve du Mékong enduet le fleuve Amour en Russie font aussi partie des grands fleuves encore assez épargnés, mais où sont prévus d'importants barrages.Ces travaux ont obtenu l'appui du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, du Fonds mondial pour la nature, du Septième programme-cadre BIOFRESH de l'Union européenne, du Centre de recherche mondial sur les changements climatiques et environnementaux et de la Fondation Gordon et Betty Moore.L'article "An index-basedfor assessing patterns and trends in river fragmentation and flow regulation by global dams at multiple scales" des auteurs Günther Grill, Bernhard Lehner et autres a été publié en ligne dansle 6 janvier 2015.