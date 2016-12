Des enzymes bactériennes pour convertir le CO2 en source d'énergie



© A. Magalon

Sur cette figure, le soufre produit à partir de L-Cystéine navigue à travers un tunnel traversant la protéine chaperon pour atteindre le cofacteur à molybdène fixé de l'autre côté de la protéine. Une fois le cofacteur à molybdène soufré, celui-ci est disponible pour les FDHs et permet ainsi leur activité. © A. Magalon

Des chercheurs du CEA, du CNRS et d'Aix-Marseille Université décrivent le mécanisme d'activation d'enzymes bactériennes qui transforment naturellement le CO2 en acide formique, composé à forte valeur énergétique.La description du mécanisme d'de ces enzymes, les formiate déshydrogénases(FDHs), représente une avancée importante pour développer, à terme, des biotechnologies appliquées aux énergies renouvelables.Ces résultats sont publiés dans la revueLes formiate déshydrogénases (FDHs) sont des enzymes qui transforment le CO2 enformique (CH2O2) chez de nombreuses bactéries. Ce dernier est utilisé pour alimenter certaines piles à combustibles ou pour stocker de l', ce qui fait de lui un composé d'un grand intérêt dans le domaine des énergies renouvelables.La transformation du CO2 en acide formique requiert des enzymes FDHs sous forme active. Leur activation passe par la fixation d'unde(sulfuration) sur un composé, appelé cofacteur à molybdène, qui s'intègrera ensuite dans le site actif des FDHs. Plus précisément, l'atome de soufre est conduit jusqu'au cofacteur par unechaperon, dont le mode d'action, déterminant pour activer les FDHs et donc transformer le CO2, était jusqu'alors inconnu.Des chercheurs du CEA, duet d'Aix-Marseilleont réussi à décrypter le mécanisme de "sulfuration" du cofacteur à molybdène chez lagrâce à une approche multidisciplinaire associant des techniques destructurale, de biochimie et de biologie moléculaire. D'une part, ce cofacteur est unetrès fragile, de l'autre, le soufre inorganique est hautement réactif. Dans ce, il a été mis en évidence un mécanisme permettant de coupler le transfert protégé du soufre et la fixation du cofacteur à molybdène sur une même protéine chaperon. Selon le modèle décrit par les chercheurs, le soufre navigue à travers untraversant le coeur de la protéine chaperon, tunnel qui relie d'un côté la protéine donneuse de soufre et de l'autre, le cofacteur à molybdène. Le cofacteur ainsi soufré peut s'intégrer dans le site actif des FDHs: ces enzymes sont dès lors capables de catalyser la transformation du CO2 en acide formique.Ces travaux permettent une meilleure compréhension d'une étape clé dans la production de FDHs sous forme active et offrent de belles perspectives dans le développement d'applications en biotechnologies dans le domaine des énergies renouvelables.Il existe actuellement plusieurs types de piles à combustibles. Certaines sont composées d'une membrane échangeuse de protons qui permet, à partir d'acide formique et d', de créer de l'en rejetant notamment de l'et du CO2. On parle de "direct formic acid fuel cell".Grâce à la réduction du CO2 en acide formique via le rôle clé joué par les formiate déshydrogénases, il serait possible d'alimenter des piles à combustibles et ainsi favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables.