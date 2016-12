Les pistes circulaires peuvent améliorer le transport aérien

aéroport (Un aéroport est l'ensemble des bâtiments et des installations d'un aérodrome qui servent au trafic aérien d'une ville ou d'une région. Ces bâtiments et installations sont...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de...)

atterrissage (L’atterrissage désigne, au sens étymologique, le fait de rejoindre la terre ferme. Le terme recouvre cependant des notions différentes suivant qu'il est employé dans le domaine maritime ou...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont...)

cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. La valeur de cette distance...)

avion (Un avion, selon la définition officielle de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), est un aéronef plus lourd que l'air, entraîné par un organe moteur (dans le cas d'un engin...)

décollage (Le décollage est la phase transitoire pendant laquelle un aéronef passe de l'état statique - au sol - vers le vol.)

roulement ( En mécanique, le roulement, et plus précisément le roulement sans glissement, est le mouvement d'un corps qui reste en contact avec une surface d'appui sans glisser, qui s'entend généralement pour un corps possédant...)

idéal (En mathématiques, un idéal est une structure algébrique définie dans un anneau. Les idéaux généralisent de façon féconde l'étude de la divisibilité pour les entiers. Il est ainsi...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm...)

carburant (Un carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique.)

transport aérien (Le transport aérien est le secteur économique qui regroupe toutes les activités de transport en avion ou en hélicoptère.)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le canal ..). Par...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique,...)

L'idée d'une piste circulaire pourrait révolutionner le transport aérien en diminuant la durée de vol et donc les coûts en carburant, et en améliorant le rendement des aéroports.Depuis l'invention des avions, la conception des pistes d'n'a quasiment pas changé. LeENDLESS RUNWAY ("The endless runway") a proposé un concept révolutionnaire, celui d'une piste circulaire entourant l'aéroport. Ce type de piste permettrait aux avions de décoller dans n'importe quelle direction et d'atterrir depuis toutes les directions, ce qui raccourcirait les trajectoires, éviterait les croisements de pistes et faciliterait l'partype deL'équipe du projet a proposé une piste circulaire de 1,5 à 2,5 km de rayon, qui permettrait d'adapter plus rapidement les aéroports actuels. La piste serait large de 400 mètres, établissant un équilibre entre la contrainte des forces centrifuges et les aspects liés à la sécurité.intéressant, plusieurs avions pourraient utiliser en même temps une telle piste de 10 km.Pour atteindre ses objectifs, le projet a évalué trois modèles opérationnels. Le premier était conçu pour des scénarios àfaible, où n'importe quelle partie dupeut être utilisée dans n'importe quelle direction. Le deuxième reposait sur un scénario de vent fort, similaire à un aéroport équipé de deux pistes parallèles. Enfin, le troisième modèle prenait en compte des vents changeants, impliquant une séquence de l'se "déplaçant" graduellement en fonction de la direction du vent.En tenant compte de ces scénarios, l'équipe a établi que le concept pourrait raccourcir de 10 % leet l'atterrissage, par rapport aux pistes droites. Le modèle promeut des opérations plus durables qui ne dépendent pas toujours du vent, et une utilisation totale du terrain moins importante que celle des aéroports conventionnels. Même si les coûts de construction seront de 10 à 60 % plus élevés, le concept offre des avantages en termes de raccourcissement des trajectoires, de temps deau sol et de capacité continue, ce qui le rendpour augmenter la capacité aérienne dans leENDLESS RUNWAY a démontré la faisabilité du projet de piste circulaire, mettant enses avantages, ses exigences et ses perspectives. Si les aéroports européens passaient à ce type de modèle, ils pourraient réaliser d'importantes économies deet rationaliser le. Leaérien ena donc d'intéressantes perspectives devant lui.Pour plus d'information voir: projet ENDLESS RUNWAY