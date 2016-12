Le métro de Rome et un pont (Un pont est une construction qui permet de franchir une dépression ou un obstacle (cours d'eau, voie de communication, vallée, etc.) en passant par-dessus cette séparation. Le franchissement supporte le passage d'hommes...) routier en Suisse

Sécurité des infrastructures publiques de grande taille



Illustration: GENESI

Des chercheurs européens ont mis au point un système de détecteurs sans fil afin de surveiller la sécurité des infrastructures de grande taille. Ce nouveau système permet de réduire les coûts de construction et d'éviter les accidents graves dus à la vétusté de la structure.Les structures des immeubles peuvent être affaiblies à cause de séismes, de glissements de terrain ou de défauts de construction résultant de techniques anciennes. Les effondrements de ces structures peuvent avoir des conséquences dramatiques, comme par exemple, des décès, qui pourraient être évités si l'on intégrait dès la construction dessusceptibles de détecter précocement les problèmes.Le défi de sécuriser les infrastructures majeures,spécialement celles qui sont largement utilisées par la population comme les ponts ou les monuments historiques, a conduit les chercheurs duGENESI, financé par l'UE, à concevoir unde capteurs sans fil pour surveiller l'état des structures."Les capteurs doivent fonctionner pendant toute la durée dede la structure, donc des dizaines voire des centaines d'années", explique le professeur Chiara Petrioli de La Sapienza Università de Rome, coordinateur du projet. "Il s'agissait là du plus gros défi technique. Mais nous avons aussi constaté que l'installation des réseaux de détecteurs pendant les travaux de construction permettait de protéger les ouvriers et aude modifier la conception."Contrairement aux systèmes existants, les réseaux de capteurs de GENESI sont économiques en termes de déploiement et d'entretien et ne sont pas intrusifs. Ils disposent de leur propre alimentation et continuent de fonctionner en cas de panne du, par exemple après unde. Ils conviennent aussi aux régions reculées qui ne sont pas reliées au réseau.Le système a été validé dans le cadre de deux sites de construction, la nouvelle ligne B1 dude Rome et le pont de la Poya à Fribourg en Suisse.Dans le cas du métro, l'équipe a mis en place directement derrière ledes segments endu revêtement final duéquipés des capteurs de GENESI, pour mesurer enréel des variables comme la, laet les déformations.Lesont été transmises via les réseaux 3G età l'aide de protocoles propriétaires à faible consommation, vers un panneau deet d'alerte supervisé par des ingénieurs et des géologues travaillant sur le projet. Ils ont ainsi pu vérifier que le forage préservait avant tout la sécurité des ouvriers et desusagers du métro.Ce réseau est plus simple, plus rapide et plus économique à installer et à maintenir que les systèmes classiques de capteurs câblés. Dans l'd'une surveillance économique et de longue durée du tunnel en service, il est en partie alimenté par des micro-turbines actionnées par led'des trains qui passent.Dans le cas de la construction du pont en Suisse, environ 25 capteurs ont mesuré des variables telles que la traction sur les pylônes, le déplacement des supports, le, la température et l'humidité."Le réseau de capteurs s'est avéré très utile, car la conception, laet la construction s'accompagnent toujours de nombreuses incertitudes", déclarait Holger Wörsching, unde la société suisse Solexperts AG spécialisée dans les procédés et les instruments de mesure et partenaire du projet GENESI. "Lorsque le pont a été soulevé pour relier les deux extrémités, nous avons été informés des déformations et des courbures, et nous avons pu vérifier que les charges étaient correctes."Solexperts envisage de nombreuses autres utilisations pour cette technique, et la déploie actuellement dans un tunnel d'accès d'une centraleà Innertkirchen ainsi que sur unedes Alpes soumise à des risques de glissements de terrain.La société Wsense, une entreprisedu projet GENESI, emploie six personnes et étudie l'installation d'une version miniaturisée du système GENESI pour surveiller les nombreux sites historiques en Italie. Cette société vient aussi en aide au ministère italien du patrimoine avec une application totalement insoupçonnée, dans le cadre de la tâche délicate dudes œuvres d'arts d'un musée à un autre.Pour plus d'information voir: projet GENESI