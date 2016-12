Communication entre bactéries et production de biohydrogène

Figure: L'échange de matériel cytoplasmique entre [i] C.acetobutylicum et D. vulgaris conduit à une production de dihydrogène (H2) plus importante par C. acetobutylicum. C. acetobutylicum est marquée par la calcéine (en vert), D. vulgaris marquée par mCherry (en rouge). La couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).) jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même couleur :) bactérie (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire glucidique, le peptidoglycane. Les bactéries...)

© M-T Giudici.

La production de Biohydrogène, un biocarburant de 3eme génération, à partir de la dégradation de la biomasse constitue une opportunité pour la production d'énergie renouvelable sans émission de gaz à effet de serre. Sa maîtrise nécessite d'élucider les mécanismes des interactions microbiennes. L'équipe de Marie Thérèse Giudici-Orticoni du laboratoire de Bioénergétique etdes protéines, en collaboration le laboratoire dede l', a mis en évidence des interactions physiques et métaboliques aud'un consortium bactérien impliqué dans la dégradation de la. Ces interactions permettent aux bactéries de se développer dans des conditions denutritionnel, et augmentent la production de biohydrogène. Ces travaux, publiés dans la revue, ouvrent la voie à de nouvelles approches pour la production contrôlée de biohydrogène à partir de la biomasse.Lebactérien est, en général, abordé par l'étude de systèmes modèles, se développant enpure en conditions optimales ou dans des conditions très spécifiques de stress. Ces travaux ont largement contribué à la compréhension des grandes voies métaboliques. Toutefois, dans la nature, ces conditions idéales n'existent pas et les bactéries sont soumises à différents stress et coexistent avec d'autres,une "société avancée" impliquée, entre autres, dans les grands cycles géochimiques (carbone,...). Les interactions métaboliques mises en place font que le phénotype de cette communauté ne correspond pas audes éléments qui la constituent.Dans des environnements anaérobies, la dégradation de la biomasse qui conduit à la production de, fait intervenir différentes espèces et nécessite un couplage et une synchronisation métabolique forte afin d'optimiser cette dégradation en évitanteffet d'inhibition. Afin de mieux appréhender ces processus, les chercheurs ont constitué un consortium synthétique de deux bactéries,et Desulfovibrio, présentes dans les consortia impliqués dans la dégradation de la biomasse. Ces deux bactéries sont connues, l'une () comme étant responsable de la production d'lades sucres, l'autrecomme étant impliquée, en fonction des conditions environnementales, dans la production ou la consommation d'hydrogène.Dans des conditions environnementales telles qu'une seule des deux bactéries () puisse se développer en culture pure, l'dea permis aux chercheurs de démontrer l'existence d'interactions physiques entre les deux bactéries, interactions associées à un échange de molécules cytoplasmiques qui permettent la croissance des deux bactéries simultanément dans le consortium. L'ajout des substrats spécifiques de chacune des bactéries conduit à la disparition de ces interactions, démontrant que ces interactions sont liées au stress nutritionnel. Ces travaux novateurs soulignent de plus qu'il s'agit là d'un comportement générique lors d'un stress nutritionnel en conditionEn parallèle, une analyse métabolique démontre que ces interactions ont un impact sur lededanset conduisent à une production de biohydrogène trois fois plus importante, cinq fois plus rapide et beaucoup plus stable dans le cadre du consortium comparé à celle d'une culture pure.Ces modifications métaboliques suggèrent que la compréhension du métabolisme et de saau sein de consortia bactériens offre une voie d'ingénierie écologique des écosystèmes bactériens, au moins aussi efficace, voire plus, que ceux obtenus par mutagénèse pour contrôler et modifier les voies métaboliques pour la production de biogaz.Ces travaux, en plus de leur apport à la compréhension fine du fonctionnement d'un consortium bactérien, ouvrent donc une perspective majeure dans le domaine de la production de biohydrogène,de 3ème génération. Ils permettent en effet d'envisager une conduite raisonnée et optimisée des processus microbiens ancrée sur la connaissance des métabolismes et des interactions entre populations. Alors que cette approche était inimaginable quelques années auparavant, les progrès réalisés et à venir dans les domaines de la physiologie et dumétabolique permettent d'obtenir des réponses sur le fonctionnement et le contrôle d'un écosystème complexe.