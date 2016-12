Les données massives pour un relevé détaillé de l'usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.) des transports (Le transport, du latin trans, au-delà, et portare, porter, est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre.) en UE

Lorsque tout le monde utilisera des véhicules électriques

Le succès à grande échelle prévu pour les véhicules électriques (VE) aura un impact sur notre façon de voyager ainsi que sur la sollicitation du(à certaines, à certains endroits).Le fait de connaître à l'avance cet impact est essentiel pour préparer l'adoption des VE. LeDATA SIM, financé par le 7e PC de l'UE a conduit des recherches pour déterminer les conséquences d'une adoption endes VE, afin de recommander des actions aux décideurs politiques.Pour étudier lesde, les chercheurs se contentaient jusqu'à présent de critères généraux comme les tendances de l'emploi dans une région. Les usagers tenaient un journal, consignaient leurs déplacements et répondaient à des questionnaires. Bien qu'utiles, ces informations manquent decar les répondants peuvent être vagues ou inexacts.Le projet a conçu une approche spatio-temporelle totalement innovante et très détaillée, basée sur l'énormede données mobiles/GPS.Ce nouveau modèle comportemental peut décrire ce qui se passerait si demain nous passions tous à la"Nous pouvons par exemple déterminer combien de personnes conduisent des voitures électriques, les distances parcourues et la durée deavec les technologies actuelles d'une part, et d'autre part, comment ces données évolueraient à mesure que laest améliorée", explique le coordinateur du projet, le professeurJanssens de l'd'Hasselt en Belgique.Le fait de connaître le comportement des conducteurs ainsi que les distances probables parcourues permet aussi de déterminer la localisation et lepotentiels de bornes de recharge.Comme le déclare le professeur Janssens: "On peut déterminer s'il y a un risque de panne d'dans une certaine zone lorsqu'un nombre donné de véhicules est aux bornes de recharge. Par exemple, si trop de VE sont chargés en même, y aurait-il un risque de panne pour l'éclairage public?"Ces réponses seront utiles aux décideurs politiques afin de renforcer leà ces endroits spécifiques, ou de revoir l'emplacement des bornes de recharge.Les énergies renouvelables ont un inconvénient, celui d'avoir une production irrégulière. DATA SIM a aussi étudié l'éventualité d'utiliser les VE pour stocker l'en excès pendant les périodes de pointe et de la restituer au réseau électrique en cas de(lorsque les véhicules sont garés).Le partage des véhicules, le, la recharge et la conduite; autant de facteurs qu'il faut coordonner pour rendre les transports plus écologiques."Pour la première fois, l'des données, la gestion de, les systèmes complexes, les transports, l'énergie et l'se sont regroupés pour trouver des solutions pratiques de mobilité", conclut le professeur Janssens.Le projet, qui s'est terminé en août 2014 après 3 années d', continuera à s'appuyer sur ses travaux pour découvrir de nouvelles solutions de mobilité en explorant efficacement de grandes quantités de données. DATA SIM envisage de créer deux entreprises dérivées, qui sont actuellement à l'étape de développement.Le consortium du projet se composait de 9 partenaires originaires de 7, et a reçu 2,3 millions d'euros de l'UE.Pour plus d'information voir:- Projet DATASIM