SESAM Grids, un projet de R&D pour renforcer la sécurité des smart grids



Piloté par Cofely Ineo - Groupe GDF SUEZ, en partenariat avec Centrale Supélec, le CEA-List et Trialog, SESAM Gridsest un projet innovant de recherche et développement dans le domaine des smart grids.Son objectif est de garantir lades réseaux électriques intelligents en les modélisant puis en simulant des défaillances et des attaques afin de renforcer leur sûreté et leur sécurité, grâce à l'élaboration d'une nouvellede sécurité.Afin d'optimiser la production, la consommation et la distribution de l', les opérateurs des réseaux électriques intelligents échangent quotidiennement descroissants d'informations. La sécurisation de cesest essentielle ; une seule défaillance oupouvant compromettre l'duFace à cet enjeu, les partenaires duSESAM Grids ont pour objectif le développement d'une solution technique et d'une norme capables de garantir la sécurité et la fiabilité desgrids, en concentrant en priorité leurs efforts sur les réseaux électriques intelligents locaux, aussi appelés micro grids.La première étape du projet consiste à modéliser un micro grid générique et à identifier ses défaillances potentielles ainsi que les points de faiblesses pouvant être utilisés par des assaillants (agissant enou en externe du sous-système). Pour ce faire, les scientifiques utilisent les outils suivants, développés par le CEA-List: l'de modélisation UML2 Papyrus, Frama-C pour les analyses de code, et la plateforme Diversity pour la vérification et la validation des modèles. Cette première étape est arrivée à son terme en décembre 2014.Laétape, qui a débuté en janvier 2015, utilise le modèle générique afin de simuler des défaillances et des attaques informatiques ; celles-ci permettront de tester les réactions duet de proposer des solutions d'amélioration pour renforcer la sécurité du réseau électrique dans son ensemble. Enfin, ces solutions seront testées et validées sur le démonstrateur smart ZAE, localisé sur le site Smart Grid Experience de Cofely Ineo à Toulouse.Au terme du projet, en fin d'2016, une proposition de norme de sécurité dédiée aux smart grids, norme fille de la norme CEI 61 508, sera publiée sur la base des résultats de ces travaux.Coordinateur du projet, Cofely Ineo pilotera l'ensemble des tests grandeur nature qui seront réalisés sur son modèle micro grid à Toulouse. Le CEA-List mettra à disposition sades méthodes et outils logiciels pour l'des systèmes complexes. Trialog apportera son expertise en sécurité des systèmes et en normalisation, et CentraleSupélec son expertise ende modélisation, de simulation et d'optimisation des systèmes complexes.SESAM Grids est lauréat de l'appel à projets "Briques génériquesembarqué" de lades Dépôts. Il est suivi par la Banque Publique d'Investissement (BPI) et par la Direction Générale des Entreprises du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.Voir également sur ce sujet: