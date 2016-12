Pourquoi les arbres inclinés produisent un meilleur biocarburant



Saules inclinés (Photo: Imperial College London)

Des chercheurs de l'Imperial College London et de l'Université de Montréal ont utilisé l'imagerie médicale pour déterminer pourquoi les saules inclinés produisent beaucoup plus deque les saules à croissance normale. Grâce à la microtomodensitométrie, ils ont pu démontrer que les arbres inclinés produisent unegélatineuse à teneur élevée enqui les aide à tenir debout.Le saule convient à la production dede biocarburant, car il sécrète une grandede sucre accessible, il croît rapidement et il peut tolérer des conditions environnementales difficiles (p. ex. pente exposée au, sol pauvre en nutriments). En effet, les arbres qui croissent dans unhostile ou un sol contaminé constituent un meilleur biocarburant puisqu'ils produisent un sucre plus accessible, dont l'extraction exige moins d'Le fait de cultiver le saule à unde 45 degrés stimule lenaturel de l'et leà sécréter jusqu'à cinq fois plus de sucre qu'un saule à croissance normale. Mais la cause et les mécanismes de cette surproduction tenaient du mystère avant aujourd'hui.De concert avec des spécialistes duHistory Museum, de l'de Surrey et du centre Rothamsted Research, des chercheurs de l'Imperial College London ont utilisé la microtomographie à rayons X assistée par(tomodensitométrie) pour générer des images tridimensionnelles et étudier la croissance du saule.Ainsi, les chercheurs ont pu observer des changements au niveau cellulaire et leurs effets sur la croissance du saule. Ils ont constaté que, chez les saules inclinés, lade certaines cellules est prolongée pour qu'elles produisent lagélatineuse ou à teneur élevée en sucre qui aide l'arbre à tenir debout. L'équipe a pu déterminer combien deles cellules doivent rester en vie pour produire cette fibre spéciale."Il était difficile de comprendre pourquoi les arbres sécrètent tant de sucre lorsqu'ils croissent dans un environnement hostile ou en angle. La visualisation des différences à l'échelle microscopique, ou au niveau cellulaire, nous fait comprendre lade l'arbre dans sonet ses mécanismes", explique M. Nicholas Brereton du département des sciences de la vie de l'Imperial College et du Département de sciences biologiques de l'Université de"Le saule se prête bien à, car il pousse dans des endroits vraiment hostiles. Il peut accroître la valeur des terres marginales et contribue à l'des terres contaminées, ajoute M. Brereton. Notrepermettra à l'industrie des biocarburants de sélectionner et d'exploiter des zones dedans lesquelles aucune autrene survivrait."La recherche a été financée par le Biotechnology and Biological Sciences Research Council et publiée dans. Prochaine étape : effectuer une tomodensitométrie à plus haute résolution afin d'examiner en profondeur les fibres gélatineuses. Le but est de déterminer la quantité de fibre produite par diverses espèces de saule afin de savoir lesquelles constitueront les meilleurs biocarburants de deuxième génération.Selon M. Brereton, en plus d'être un formidablede recherche pour étudier la faune et la, la tomodensitométrie est un outil d'extrêmement utile. Il travaille actuellement avec ses collègues de l'Imperial College à l'intégration de micro-images tridimensionnelles au programme d'enseignement de premier cycle."Les étudiants savent que ce type d'image est utilisé en, mais, grâce aux tomodensitogrammes à haute résolution du Natural History Museum, nous pouvons explorer lebiologique dans ses moindres détails et en trois", affirme M. Brereton.