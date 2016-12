La vision artificielle pour prévenir les nids-de-poule



Imaginez pouvoir repérer un nid-de-poule avant même qu'il ne se forme. Les entrepreneurs pourront bientôt le faire grâce à un logiciel de vision artificielle inédit, une avancée technologique réalisée par le professeur Djemel Ziou et son équipe de l'de Sherbrooke.Comment expliquer la formation d'un nid-de-poule? Plusieurs facteurs y contribuent: les changements de, ledes véhicules, la qualité du composite bitumineux ou encore la technique de pose. Si le système routier québécois est dégradé, c'est qu'un ou plusieurs facteurs ont été négligés lors de la pose du. En plus de causer des désagréments aux automobilistes, les nids-de-poule coûtent cher au gouvernement, aux municipalités et, en fin de compte, aux citoyens. L'un des défis du ministère desdu Québec (MTQ) consiste donc à trouver des solutions pour optimiser la durabilité duroutier. Pour y parvenir, le Ministère mise surtout sur l'innovation technologique.Dans cette, le ministère des Transports collabore avec le professeur Djemel Ziou de la Faculté des sciences afin de développer un système informatisé qui surveille - enréel - la technique de pose du bitume effectuée par les entrepreneurs. Nommé l'Analyseur Thermo, cedoté d'une vision artificielle analyse l'un des paramètres clés dude la qualité: la température du composite au moment de l'épandage. Comment s'y prend-il ? En traitant immédiatement et automatiquement l'image qu'il a captée aux rayons infrarouges."Depuis 2008, le MTQ utilisait déjà les logiciels fournis par les fabricants de caméras infrarouges dans le devis d'homogénéité de pose, précise le professeur Ziou. Toutefois, comme ces caméras sont utilisées dans une grande variété de domaines, les logiciels inclus ne sont pas bien adaptés aux besoins du Ministère. De plus, les manipulations humaines et le temps d'analyse empêchaient d'obtenir un verdict rapide sur la conformité de certains critères de température. À ma connaissance, il n'existe aucun autre logiciel pour l'analysed'une imagede la."Le professeur Ziou exploite la performance de la vision artificielle pour capter la température de l'. Muni d'yeux bien particuliers, son "logiciel inspecteur" saisit, grâce aux rayons infrarouges, lessur lade l'asphalte lorsque les entrepreneurs l'épandent. Puis il analyse instantanément les images thermiques pour déterminer si l'épandage est conforme aux exigences fixées par le MTQ. Sachant que l'asphalte doit être appliqué lorsqu'il a atteint une chaleur bien précise - sans quoi il pourrait fendre plus rapidement - cette découverte pourrait prévenir l'apparition de plusieurs fissures et de nids-de-poule."Plus rapide et plus précis qu'une analyse manuelle, notre logiciel permet de donner des verdicts de non-conformité de manière complète et automatique, en plus de faciliter le travail des personnes responsables de l'analyse", souligne Djemel Ziou. Bref, c'est une amélioration marquée du contrôle de la qualité de pose des enrobés. Bien que le logiciel soit toujours en développement intensif, de nombreux essais sur le chantier ont été effectués avec succès.