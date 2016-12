Le site du projet mentionne que les communications sans fil peuvent améliorer les performances mais qu'elles introduisent de nouveaux risques. De quelle manière ?

Une technologie abordable ouvre la voie au transport automatisé



Projet: KARYON

transport (Le transport, du latin trans, au-delà, et portare, porter, est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre.)

grande échelle (La grande échelle, aussi appelée échelle aérienne ou auto échelle, est un véhicule utilisé par les sapeurs-pompiers, et qui...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

fiabilité (Un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans le cahier des charges.)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

connexion réseau (Une connexion réseau désigne le fait qu'un équipement informatique (au sens ETTD, c’est-à-dire un ordinateur, une imprimante, etc.) soit rattaché à un réseau informatique.)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois grandes...)

froid (Le froid est la sensation contraire du chaud, associé aux températures basses.)

dos (En anatomie, chez les animaux vertébrés parmi lesquels les humains, le dos est la partie du corps consistant en les vertèbres et les côtes. Les dorsaux étaient les...)

Architecture (L’architecture peut se définir comme l’art de bâtir des édifices.)

automobile (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de personnes ou de marchandises, elle est équipée en conséquence. C'est un des...)

avion (Un avion, selon la définition officielle de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), est un aéronef plus lourd que l'air, entraîné par un organe moteur (dans le cas d'un engin...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un...)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment...)

Le site du projet mentionne que les communications sans fil peuvent améliorer les performances mais qu'elles introduisent de nouveaux risques. De quelle manière ?

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

débit (Un débit permet de mesurer le flux d'une quantité relative à une unité de temps au travers d'une surface quelconque.)

téléphone (Le téléphone est un système de communication, initialement conçu pour transmettre la voix humaine.)

voiture (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de personnes ou de marchandises, elle est équipée en conséquence. C'est un des...)

train (Un train est un véhicule guidé circulant sur des rails. Un train est composé de plusieurs voitures (pour transporter des personnes) et/ou de plusieurs wagons (pour transporter des marchandises), et peut être...)

Qu'est-ce que le Safety Kernel et comment fonctionne-t-il ?

véhicule (Un véhicule est un engin mobile, qui permet de déplacer des personnes ou des charges d'un point à un autre.)

délai (Un délai est d'après le Wiktionnaire, « un temps accordé pour faire une chose, ou à l’expiration duquel on sera tenu de faire une certaine chose. ».)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine...)

vitesse (On distingue :)

Comment garantir que le mode de fonctionnement sans fil reste sûr même en cas de défaillance des communications entre les véhicules ?

bascule (Une bascule ou un basculeur est un circuit intégré logique doté d'une sortie et d'une ou plusieurs entrées. La sortie peut être au niveau logique 0 ou 1. Les changements d'état de...)

Le contrôle des coûts est un aspect majeur du projet. Comment y arrivez-vous ?

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

norme (Une norme, du latin norma (« équerre, règle ») désigne un état habituellement répandu ou moyen considéré le plus souvent comme une règle à suivre. Ce terme générique...)

qualité de service (La qualité de service (QdS) ou Quality of service (QoS) est la capacité à véhiculer dans de bonnes conditions un type de trafic donné, en termes de disponibilité, débit, délais de transmission, gigue,...)

Comment avez-vous intégré les règles actuelles du trafic aérien et automobile dans le modèle du Kernel, qui semble reposer uniquement sur le comportement le plus efficace ?

circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles sur une route.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état...)

aéronautique (L'aéronautique inclut les sciences et les technologies ayant pour but de construire et de faire évoluer un aéronef dans l'atmosphère terrestre.)

définition (Une définition est un discours qui dit ce qu'est une chose ou ce que signifie un nom. D'où la division entre les définitions réelles et les définitions nominales.)

Maintenant que le projet est achevé, quels sont vos plans pour le Kernel ? Envisagez-vous des tests en "situation réelle" ?

usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.)

espace aérien (L'espace aérien est organisé pour fournir une sécurité optimale à tous les aéronefs qui y évoluent.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure locale) et sa...)

Utiliser des pièces de haute qualité et coûteuses pour leautomatisé peut considérablement garantir un déploiement à, mais unaussi cher peut décourager les investisseurs. Pour résoudre ce problème, leKARYON a conçu un système capable d'adapter son comportement à lade seset de la connexion avec d'autres véhicules.L'un des inconvénients les plus pénibles de cetoujours plus connecté est l'absence, même pour une courte durée, d'uneen cas de nécessité. Mais qu'en serait-il si les voitures et les avions avaient égalementde cette connexion pour fonctionner correctement ? Ce scénario est très probable si l'on considère que les véhicules automatiques sont l'avenir du secteur des transports. Dans ce cas, l'idée d'une perte de connexion faitdans le... ce qui explique pourquoi ces véhicules ne circulent pas encore.Le projet KARYON (Kernel-basedfor safetY-critical cONtrol), financé par l'UE, a été lancé pour surmonter ce problème. L'idée est de faire basculer immédiatement l'ou l'connecté vers un plan de secours, dès que la connexion avec les autres véhicules n'est pas conforme aux normes de base. D'octobre 2011 à décembre 2014, l'équipe du projet a travaillé à un système qui permettra de mieux utiliser l'espace routier. Il repose sur des communications entre les véhicules, et sur une conduite automatisée par des capteurs et gérée par un système central nommé Safety Kernel.Le système Kernel compile des règles sur la façon de réagir aux incertitudes et aux défaillances des communications sans fil, ce qui a permis à l'équipe d'utiliser unde capteurs commerciauxen préservant une sécurité maximale. Il assure une transition entre un fonctionnement coopératif et une fonctionnalité capteurs de base, lorsque la fiabilité desest insuffisante, par exemple si la distance entre les véhicules est trop grande.Antonio Casimiro, qui a coordonné le projet pour l'de Lisbonne, nous explique les résultats du projet et ce que la suite apportera.Si certaines des fonctions deautonome des véhicules dépendent d'informations transmises par une connexion sans fil (ce qui peut être une bonne chose pour des informations utiles), alors la sécurité dépend de la qualité de fonctionnement dusans fil, par exemple de sa capacité à livrer les messages à, sans les endommager ni les perdre. Une défaillance du réseau sans fil, par exemple, untrop faible qui entraînerait une perte d'informations, mettra en danger la sécurité. Pensez à ce qui se passe si votreportable perd la liaison dans uneou unEn bref, bien que les communications sans fil puissent servir à faire coopérer des véhicules et donc améliorer le déroulement des fonctions autonomes, la conception doit tenir compte des risques qu'elles introduisent.Le Safety Kernel est un nouvel élément de l'architecture d'uncoopératif "intelligent". Il est chargé de définir le mode de fonctionnement des fonctions de contrôle autonome, afin de se conformer à l'ensemble d'hypothèses (que nous nommons des règles de sécurité) sur lequel a été conçu le mode de fonctionnement utilisé.Par exemple, dans un certain mode de fonctionnement, le système de contrôle a été conçu pour respecter une distance minimale de sécurité avec le véhicule qui le précède, en se basant sur unmaximal deavec ce véhicule. Le Safety Kernel évalue en permanence si ce critère est respecté. Si ce n'est pas le cas, il passe à un autre mode de fonctionnement qui ne requiert pas (ou ne suppose pas) le même délai minimal de communication. Ce nouveau mode de fonctionnement peut par exemple imposer une plus grande distance minimale de sécurité ou uneplus faible, car il ne peut plus se baser sur le délai de communication prévu. Il en va de même pour d'autres hypothèses, comme la qualité des informations collectées par les capteurs.En cas de défaillance du réseau, il peut être encore possible de communiquer, bien qu'avec une qualité réduite. On pourrait donc concevoir un mode de fonctionnement qui garantit la sécurité en fonction de la qualité des communications.Supposons alors que les communications sans fil soient totalement interrompues. Dans ce cas, le Safety Kernelen mode totalement autonome, qui ne dépend pas du réseau sans fil et ne s'appuie donc pas sur la coopération avec les autres véhicules. Par conséquent, et pour autant que le mode autonome aie été conçu pour préserver un fonctionnement sûr, ce qui peut se faire à partir des informations collectées par les capteurs embarqués (comme le font les véhicules autonomes actuels), la défaillance des communications sans fil n'aura pas d'impact sur la sécurité.Le grand avantage de l'approche proposée par KARYON est de ne pas exiger un fonctionnement parfait de tous les composants critiques pour la sécurité. D'undetechnique, ils n'ont pas à être certifiés pour la plus hautede sécurité automobile, ASIL D. C'est déjà le cas des composants de communication sans fil, qui n'ont pas besoin d'être conformes à une norme spéciale de sécurité et sont donc économiques. D'autres éléments peuvent également être remplacés par des composants moins coûteux et conformes à une norme moins exigeante, tout en assurant larequise la plupart du temps. Quand ce n'est pas le cas, le système peut adapter le mode de fonctionnement pour exclure ces composants du facteur sécurité, au prix d'une dégradation des performances. Vu que certains composants coûtent très cher à cause de normes de certification très strictes, l'approche de KARYON permettra de réduire considérablement les coûts.Les règles concrètes dedoivent être gérées au niveau de l'application, c'est-à-dire lors de la conception de chaque mode de fonctionnement. L'approche proposée est donc générique en la, et peut s'appliquer aux applications coopératives pour l'automobile comme pour l'. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'en matière de sécurité, les normes de ces deux domaines ont de nombreuses similitudes, notamment avec lade plusieurs niveaux d'intégrité de sécurité. Les concepts développés par KARYON sont donc aussi applicables aux deux domaines.Conformément à notre présentation à la Commission européenne lors de la proposition, le projet n'escomptait pas atteindre un niveau de maturité suffisant pour utiliser immédiatement ses résultats dans le développement d'un produit final. Néanmoins, lorsque nous considérons ce que nous estimons devoir être les exigences futures en termes de coût, de sécurité et d'efficace des routes et de l', nous pensons que le projet a pris la bonne voie. Par ailleurs, nous pensons que de nouveaux modèles commerciaux basés sur des véhicules autonomes verront le, ce qui augmentera les besoins en coopération et en adaptabilité, deux points dont le projet a tenu compte.Des étapes concrètes sont en cours pour atteindre un niveau de maturité supérieur, et pour lesquelles nous contactons des acteurs majeurs de l'industrie automobile afin de créer le consortium adéquat et capable de mener à bien les travaux à venir.Pour plus d'informations voir: projet KARYON