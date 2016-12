L'avion tout électrique E-FAN réussit la traversée de la Manche

E-Fan, traversée de la Manche le 10 juillet 2015. Illustration: Airbus Group

L'E-Fan, le premier avion tout-électrique bi-moteurs, a réussit le10 juillet 2015 à taverser la Manche par ses propres moyens 106 ans après le vol épique de Louis Blériot. Le vol de l'E-Fan sur une distance de 74 kilomètres [46 milles] entre Lydd enet Calais en France a été effectué en 36L'E-Fan est alimenté maintenant par des batteries, qui offrent une capacité accrue de 60 pour cent par rapport à la configuration d'origine de l'. Piloté par Didier Esteyne pilote d'essai, l'E-Fan pèse environ 600 kg et a volé à unemaximale d'environ 1000 mètres [3500 pieds].Louis Blériot a été l'un des plus célèbres pionniers de l'. Il a effectué la traversée de la Manche le 25 Juillet 1909 à bord de son, un avion qui non seulement est devenu l'avion des records de 1909 et 1910, mais aussi le premier avion à être mis en production deet à lancer l'industrie de l'aviation de la France. La compagnie de Blériot était basé à Suresnes, près de, sur le même site où une partie de l'équipe E-Fan est maintenant situé.LeE-Fan est né durant le salon du Bourget 2011 dans la suite de la coopération entre Aibus Group Innovation et Aero composites Saintonge (ACS) sur le Cri-Cri, lepremier quadrimoteur de voltige tout-électrique au. Le Cri-Cri à servi de banc d'essais volant et de laboratoire de performances. Ces travaux de recherches sont devenus la base du projet E-Fan. Lede l'E-Fan a eu lieu sur l'de Bordeaux Mérignac le 11 mars 2014.Pour plus d'information voir: