L'attaque électromagnétique des réseaux ferroviaires



infrastructure ferroviaire (À la SNCF, ce sont l'ensemble des installations fixes comme : la voie ferrée, les caténaires, le système de signalisation, les bâtiments, les ouvrages d'art... Ces installations appartiennent maintenant à Reseau Ferré de France (RFF)...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces)...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de contribution, et...)

Le projet SECRET vise à protéger des risques et des conséquences d'attaques électromagnétiques sur l'infrastructure ferroviaire, et de prendre des mesures de prévention pour assurer la sécurité du réseau ferroviaire.Les objectifs sont de:- Identifier les scénarios critiques des perturbations EM et d'évaluer les conséquences grâce à l'analyse des risques sur une- Développer la protection des équipements et protéger les réseaux de- Définir et mettre en œuvre des recommandations techniques pour renforcer la sécurité de l'infrastructure ferroviaire.Pour plus d'informations sur leSECRET voir: http://www.secret-project.eu