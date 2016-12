Un nouveau système pour la préservation des bâtiments

L'est riche en bâtiments historiques, mais leur conservation requiert une meilleure compréhension des processus de détérioration. Alors que certains systèmes de surveillance continue ont été installés sur certaines structures monumentales, cestraditionnels sont limités et les analyses résultantes sont souvent simplistes.De plus, plusieurs structures ne sont simplement pas surveillées. Ainsi, leSMOOHS ("monitoring of historic structures"), financé par l'UE, a été lancé pour répondre aud'améliorer les systèmes de surveillance pour les bâtiments historiques.Le consortium de 15 membres a programmé un système de suivi utilisant des réseaux de capteurs sans fil miniature à fixer aux bâtiments. Le second objectif était de traiter lessystèmes selon les modèles de détérioration, offrant ainsi des recommandations et des avertissements.Les membres de l'équipe ont proposé de développer unmodulaire à accès libre pour le système de capteurs. Enfin, les développements devaient produire un système de surveillance sans fil à réglage unique qui effectuerait un suivi et une analyse de qualité, mais à un coût réduit par rapport aux autres méthodes traditionnelles. SMOOHS a duré trois ans jusqu'en novembre 2011.Le projet a établi un programme de mesure, y compris des tests pratiques et en laboratoire, en conjonction à une analyse en laboratoire impliquant des échantillons et des bâtiments réels. Ainsi, l'équipe a compilé une méthodologie dequi constituait un avantage par rapport aux méthodes actuelles et a pu offrir une estimation fiable de la condition d'une structure.Plusieurs matériaux de construction ont été soumis à des tests physiques non-destructifs et micro-destructifs pour déterminer les effets de laenvironnementale et d'autres facteurs. Le groupe a évalué ses méthodes en termes deet d'applicabilité aux structures historiques.Les tests ont permis de mieux comprendre les processus de détérioration. Ainsi, le projet a pu simuler les réactions de structures complexes à plusieurs matériaux. Les simulations n'ont pas simplement pris en compte les matériaux, mais également les formes des structures. Ces simulations ont permis la prédiction du déclenchement de détérioration ou un pronostic pour une progression à long terme.Le consortium a finalisé un système d'experts de pointe et un logiciel prototype.SMOOHS a procédé à l'établissement d'unde capteurs sans fil, associé à des systèmes d'analyses, qui surveillent l'intégrité structurelle des bâtiments historiques. Les avertissements du système et le pronostic concernant la dégradation peuvent être utilisés pour aider à gérer la préservation des vieux bâtiments.Pour plus d'information voir: