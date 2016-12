Surveillance intégrée des structures des avions

A340-300-1. Illustration: techno-science.net/JYB

Une nouvelle solution de gestion de la santé agit comme une équipe de maintenance "virtuelle", déterminant l'état structurel d'un avion et de ses sous-systèmes ende fournir des informations exploitables et aider les opérateurs aériens.La surveillance intégrée de lastructurelle des avions est nécessaire pour améliorer la sécurité en volen réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance. Toutefois, diverses contraintes empêchent l'intégration d'une telleà un. LeWILDCRAFT (Wirelessdistributed end system for aircraft), financé par l'UE, s'est attaqué aux exigences de taille, de ressources et d'En développant unde capteurs sans fil basé sur des techniques dedepour l'analyse des mesures prises dans des parties spécifiques d'un avion, WILDCRAFT a permis de détecter les anomalies avec une plus grande certitude. Les chercheurs ont développé une solution de bout en bout pour la collecte, l'analyse et la production d'informations exploitables.Les capteurs sans fil choisis pour le système de surveillance de la santé structurelle fonctionnent bien dans unedeet d'et des conditions d'humidité. Ils sont éco-énergétiques et relativement petits en taille et en. En outre, un collecteurélimine lede charger les batteries en récupérant laélectrique générée par la différence de température avec l'ambiant.Une connectivité sans fil relie chaqueà un centralcomprenant unsur réseau doté de cœurs à haute performance et d'uncomplet de périphériques. Bien que capable de traiter de grands volumes de données, un(FPGA) a été ajouté afin d'accélérer certaines tâches très exigeantes.Grâce aux données enregistrées et aux algorithmes de fusion de données nouvellement développés, le système WILDCRAFT peut identifier l'état exact de la structure d'un avion. Tirer profit des divers niveaux de redondance des données permet d'obtenir des informations de détection virtuelle de haute-fidélité. Mais surtout, le nouveau système s'adapte aux spécificités respectives des différents types deLes pratiques actuelles de maintenance programmée en augmentent le coût, en particulier dans le cas d'un avion dont led'de vol dépasse la durée de service de l'appareil. La maintenance conditionnelle qui est désormais possible grâce au nouveau système de surveillance de la santé structurelle WILDCRAFT augmentera lade la flotte et le retour sur investissement tout en garantissant la sécurité.Pour plus d'information voir: pojet WILDCRAFT