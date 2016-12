Consommation électrique: plus on est averti, moins l'on consomme

Consomme-t-on moins d'énergie lorsqu'on a connaissance de sa propre consommation électrique ? C'est ce que tendent à montrer les résultats de l'expérience TicElecmenée depuis 2012 par le Groupe de recherche en droit, économie et gestion (CNRS/Université Nice Sophia Antipolis) sur und'une centaine de ménages volontaires de la commune de Biot (Alpes Maritimes). Cette expérience, une première en France, visait à doter les ménages de différents outils techniques (fournis par la société Ubinode) pour les informer régulièrement de leur consommation électrique. Les résultats montrent des différences significatives selon que les ménages suivent ou non l'état de leur consommation et soulignent que l'apport d'information est d'autant plus percutant que celle-ci est neutre, c'est-à-dire sans comparaison avec celle des autres. Ces résultats sont publiés le 22 août 2015 dans la revuePouvons-nous réduire notre consommation électrique de manière durable et pérenne sans pour autant avoir l'impression de retomber à l'ère de l'éclairage à la? Sommes-nous capables d'identifier les postes de consommation les plus énergétivores et sommes-nous aptes à modifier nos habitudes ?La consommation électrique semble encore invisible pour bonde ménages qui méconnaissent souvent les sources de surconsommation et sont peu informés de l'impact de leur effort individuel et de leur contribution dans ce domaine. Forts de ce constat, le Groupe deen droit, économie et gestion (CNRS/Université Nice Sophia Antipolis) et les partenaires duTicElecont piloté une expérience originale sur plus d'un an afin de mesurer les réelles conséquences pour les ménages d'être informés sur leur consommation électrique. Pour ce faire, les chercheurs ont constitué plusieurs groupes de familles: deux groupes dotés de différents outils techniques (compteurs intelligents ounomades appelés solutions TIC) afin de les informer sur leur consommation électrique et un groupe témoin non équipé. Les deux groupes équipés avaient des informations plus ou moins détaillées allant des consommations aule jour, à une information selon la nature de l'équipement des ménages (consommation du chauffe-eau, de laou des différents appareils électroménagers par exemple).Résultat: pour l'des ménages ayant participé au projet, les chercheurs ont pu observer des différences très importantes au niveau des pratiques de consommation (comme l'des lumières ou la plus grande utilisation d'ampoules basse consommation). Ils ont également constaté des différences de consommation, significatives, selon la présence ou l'absence d'information. En effet, sur la période d', la consommation électrique des groupes équipés de TIC s'est révélée 23% moins élevée par rapport au niveau initial de consommation électrique. Autre constat: même audes groupes équipés, il apparaît que le groupe ayant reçu une information plus fine a moins consommé que l'autre, ce qui tend à montrer que l'apport d'information est d'autant plus percutant que cette information est fine et perçue comme non intrusive.Ces résultats prometteurs, obtenus pour la première fois en France, pourront être dupliqués dans d'autres contextes afin de consolider et valider ce type de démarche à l'échelle nationale. La dernière étape du projet TicElec fut la conception d'un ouvrage,(Les Editions du Ricochet, 2014) qui a mobilisé enseignants et élèves des classes élémentaires pour expliquer la consommation électrique aux plus jeunes et construire ensemble unpédagogique de sensibilisation. Ce projet original initié par leest soutenu dans le cadre d'un accord-cadre entre l'État, l'ADEME, la région PACA et le conseil général des Alpes Maritimes.