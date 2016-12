Bestiole: un récepteur pilote pour construire les centrales solaires

Arrivée du récepteur pilote "Bestiole" au four solaire d'Odeillo. © PROMES

Une campagne d'essais réalisée avec succès au Four solaire d'Odeillo valide pour la première fois un nouveau concept pour les centrales solaires: l'utilisation de particules solides comme fluide de transfert et matériau de stockage. Un récepteur solaire pilote utilisant ce procédé, baptisé Bestiole, a en effet permis d'obtenir des rendements thermiques très satisfaisants, dans les conditions réelles de fonctionnement d'une. Ces travaux ont été menés dans le cadre dueuropéen CSP2, coordonné par le laboratoire PROMES.À l'de la transition énergétique, la conversion efficace de l'et son stockage constituent un défi et une urgence. Dans une centrale solaire, leconcentré est utilisé pour chauffer un, en général un, dans un récepteur. Laest ensuite transférée à de lapuis convertie engrâce à uneà vapeur. Pour assurer la production d'électricité en absence de, un stockageest intercalé entre le récepteur et la turbine. Cettepermet également d'hybrider les sources d'primaires (par exemple énergie solaire et bio fuels) pour sécuriser la production d'énergie. La limite dede fonctionnement des centrales solaires commerciales est actuellement de 550°C et la durée de stockage à pleinepeut atteindre 15h.Le projet européen CSP2 "Concentrated Solar Power in Particles", coordonné par le laboratoire Procédés,, énergie solaire (PROMES, CNRS/Université de Perpignan) et impliquant 7 partenaires industriels et universitaires de 5, a pour but d'accroître la température de fonctionnement de la centrale afin d'améliorer le rendement thermodynamiqueen maintenant la fonction de stockage du système. Dans ce cadre, des chercheurs du Laboratoire de génie chimique (LGC, CNRS/INP Toulouse/Université Paul Sabatier) et de PROMES se sont associés avec une idée commune: utiliser des particules solides comme fluide de transfert etde stockage (brevet[1]).Dans un premier, il fallait faire circuler les particules dans des tubes et des réservoirs, comme un liquide. Les chercheurs sont parvenus à contraindre des particules fines (de l'ordre de 60 microns de diamètre) en les mettant endans l'et à contrôler leuren jouant sur ladans les différents composants du système. Le LGC a étudié l'hydrodynamique de ces suspensions et PROMES a développé lasolaire, d'abord avec un tube unique, puis avec un récepteur solaire pilote de 150 kW comportant 16 tubes et dont l'a été réalisée par l'entreprise française COMESSA.Il fallait ensuite expérimenter ce récepteur solaire pilote, surnommé "Bestiole", au foyer dusolaire de 1 MW d'Odeillo (France). Réalisée en avril-mai 2015, cetted'essais a été un succès ! Les chercheurs ont fait circuler des débits de solide de 0,8 à 1,6 T/h ; chauffé le solide jusqu'à 600°C enet 700°C dans certains tubes ; fait fonctionner le pilote des journées entières, et mesuré des rendements thermiques entre 70 et 90%.Les perspectives de ce projet sont nombreuses: d'une part réaliser un démonstrateur préindustriel à l'échelle de la centrale à tour de Thémis (4 MW -thermique- et 1,5 MW -électrique-), et d'autre part explorer les applications du système dans le domaine dude particules réactives par énergie solaire.