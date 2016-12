De nouveaux conteneurs pour contenir les explosions dans les avions



Les conteneurs en textile anti-explosion de FLY-BAG ont considérablement évolué depuis leur avènement en 2011. Grâce aux fonds de l'UE dans le cadre du projet FLY-BAG2, l'équipe vient de présenter de nouveaux systèmes anti-explosion prêts à être commercialisés.Les mesures de sécurité prises par les aéroports depuis les attaques du 11 septembre sont encore loin d'être parvenues à maturité. Les scans de sécurité ne peuvent garantir une détection à 100 % pour les explosifs portés par les passagers ou cachés dans les bagages, ce qui implique que les compagnies aériennes doivent être préparées en cas d'en vol.Pour surmonter les problèmes de coûts et deimpliqués par le renforcementde la structure des avions et des conteneurs de bagages renforcés actuellement disponibles (HULD), l'équipe FLY-BAG a développé et a testé avec succès trois conteneurs innovants à base de textiles anti-explosion associant trois couches de tissus légers et flexibles à une couche de Kevlar. Ces derniers possèdent une coque souple et doivent être placés dans laà bagages des avions àétroit, un pour les avions à fuselage large et un petit FlyBag à installer enpour les scénarios où un passager aurait caché une bombe dans son bagage àLes essais ont été effectués dans des avions A320 et B-747 hors service à l'de Cotswolds à Gloucertershire, au Royaume-Uni. "Nous sommes très satisfaits des essais", commente le Dr Andy Tyas, spécialiste endes explosifs à l'de Sheffield et directeur de l'entreprise Blastech, dans un entretien avec BBCledernier après avoir assisté à l'un des tests. Les protections en tissu avaient d'abord été testées en laboratoire mais en conditions extérieures, l'équipe n'était pas sûre de l'ampleur d'impact d'une explosion à l'intérieur d'un: "Nous savions que le 'sac' augmenterait enmais nous nous posions les questions suivantes: cette expansion serait-elle problématique pour la structure de l'avion? Serait-elle la source d'une transmission d'destructrice? Mais heureusement, les résultats indiquent qu'il n'en est rien."Selon la BBC, il n'y avait aucun effet visible deavec leFLY-BAG, alors qu'une explosion de la même intensité sans aucune protection a eu un impactsur l'avion. Le conteneur est flexible et suffisamment solide pour résister à une explosion allant jusqu'à 20 000 mph, suffisamment ignifuge pour résister à des températures deincandescent allant jusqu'à 3 000 °C, et suffisamment souple pour résister à laquasi-statique des gaz d'explosion et empêcher que les bagages contenus à l'intérieur ne volent pas en éclats.L'entreprise coordinatrice duD'Appolonia pense que les conteneurs sont prêts pour être commercialisés et une, Meridiana, a déjà manifesté son intérêt. "Un accord d'exploitation est en cours d'élaboration entre les partenaires du consortium pour la commercialisation des produits FLY-BAG2", commente Alessandro Bozzolo, responsable régional de D'Appolonia et coordinateur de projet de FLY-BAG2 à IHS360. Il explique que le coût de la solution pourrait fortement dépendre dud'unités achetées par unspécifique.Pour plus d'information voir: FLY-BAG2