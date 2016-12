Résistant aux phénomènes naturels

Un feu de signalisation dont les lumières se trouvent à la base

Des scientifiques de l'de Grenade, membres des départements d'et d'Civile, ont dessiné et breveté un nouveau feu de signalisation basé sur laLED,lentilles et fibres optiques, beaucoup plus résistant que les actuels et plus simple à réparer lorsqu'il tombe en panne.Le nouveau dispositif représente une importante amélioration de la sécurité routière vu que grâce à lui les ouvriers n'ont pas à interrompre le trafic lorsqu'il faut remplacer la matrice de LEDs du feu, comme c'est encore le cas. De plus, à différence des feux traditionnels, le feu dessiné à l'Université de Grenade a les sources lumineuses à la base, de sorte qu'un seul ouvrier peut les utiliser sans avoir recours à une grue.Actuellement, les voies publiques représentent une menace constante pour les piétons et les conducteurs à cause de lacroissante du trafic. Cela impose la nécessité de sonet de sapar le code de la, une efficace signalisation et des limites deaux véhicules.Parmi les causes du grandd'accidents qui se produisent se trouvent les erreurs humaines, les défauts de signalisation et un mauvais entretien de la voie publique. Ainsi, une signalisation correcte contribue à minimiser l'erreur humaine, à obtenir un trafic pluset agile, et donc à réduire la possibilité d'accidents.Tel que l'explique l'auteur principal de ce travail, le professeur du département d'Optique de l'Université de Grenade, Francisco Pérez Ocón, "chaque fois qu'il se produit une panne dans un feu de signalisation dans un croisement, une intersection ou un lieu de passage important, il faut employer plusieurs agents de police àcomplet, couper la voie affectée et même parfois toute la."Cela suppose une augmentation des risques d'accident que les autorités compétentes peuvent éviter. De plus, les ouvriers doivent utiliser des grues pourvues de harnais à unede parfois huit mètres afin de réparer le système de signalisation."Cettereprésente un danger pour l'ouvrier, des interruptions du trafic, un risque pour les conducteurs et les piétons, sans compter le coût économique que cela représente pour le trésor communal par le fait de réaliser un travail dangereux", signale Pérez Ocón.Les résultats de ce travail ont été publiés dans la revue Engineering Structures et ont permis de développer un nouveau dessin de feu de signalisation dans lequel les sources lumineuses se trouvent à la base. "Des mini lentilles concentrent lades LEDs à l'entrée de laet celle-ci monte la lumière jusqu'à la tête du feu. Notre système n'exige pas de fabriquer de nouveaux feux vu que les fibres optiques peuvent s'introduire dans les structures des feux actuels et arriver jusqu'aux disques", explique le professeur de l'Université de Grenade.Ce nouveau dessin représente une amélioration significative de l'entretien des feux de signalisation car laoptique est très résistante aux phénomènes naturels et au cours du temps. "De plus, l'introduction des fibres et des mini lentilles dans le système ne diminue pas la qualité de la signalisation des routes ou des rues, dû à ce que notre dispositif est rigoureusement conforme aux normes actuelles de sécurité routière", ajoute-t-ilLe professeur Pérez Ocón souligne que ce nouveau dispositif "peut s'employer dans d'autres domaines vu qu'il permet de déplacer des sources lumineuses sans avoir à modifier les installations électriques, de sorte que son application est clairement extensible à d'autres domaines tels que l'éclairage public, les tours deou de communications en général, etc."