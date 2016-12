Au coeur de Khéops



Le professeur Maldague et ses collaborateurs concentreront leurs efforts sur la pyramide de Khéops. Les données qu'ils recueilleront par thermographie infrarouge pourraient révéler la présence de structures ayant servi à hisser les énormes blocs de pierre qui composent ce monument.

génie informatique (Le génie informatique, ou ingénierie informatique, est une discipline qui traite de la conception, du développement et de la fabrication de systèmes informatiques,...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

pyramide (Une pyramide (du grec pyramis) à n côtés est un polyèdre formé en reliant une base polygonale de n côtés à un point, appelé l'apex, par n faces triangulaires (n ≥ 3). En...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel...)

Nagoya (Nagoya (????; -shi) est la quatrième plus grande et la troisième plus prospère des villes du Japon. Situé sur la côte Pacifique dans la région du Chubu, au centre d'Honshu, c'est la capitale de la préfecture d'Aichi. Et le pachinko,...)

thermographie (L'AFNOR définit la thermographie comme la « technique permettant d'obtenir, au moyen d'un appareillage approprié, l'image thermique d'une scène thermique observée dans un domaine spectral de l'infrarouge ».)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.)

radiographie (La radiographie est l'ensemble des techniques permettant de réaliser des clichés à l'aide de rayons X des structures internes d'un patient ou d'un composant mécanique (la...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se faisait jadis soit à...)

scanneur (Un scanneur, ou numériseur à balayage est l'équivalent du terme anglais scanner, qui vient du verbe anglais to scan, signifiant « balayer » dans le sens de « parcourir une certaine étendue ».)

hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et...)

avion (Un avion, selon la définition officielle de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), est un aéronef plus lourd que l'air, entraîné par un organe moteur (dans le cas d'un engin...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.)

ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de...)

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit des temps par les hommes pour communiquer...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

roulotte (Une roulotte est un habitat nomade en bois qui est utilisé pour voyager en général par les gens du voyage, les tsiganes ou autres (touristes). Il s'agit d'un...)

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou autocomplétion, est une fonctionnalité informatique permettant à l'utilisateur de limiter la quantité...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une...)

sable (Le sable, ou arène, est une roche sédimentaire meuble, constituée de petites particules provenant de la désagrégation d'autres roches dont la dimension...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont...)

Une équipe de chercheurs du Département de génie électrique et dede l'Laval participera à uninternational visant à étudier quatre grandes pyramides d'Égypte, dont lade Khéops. L'équipe du professeur Xavier Maldague mettra son expertise en analyse non destructive desau service de cette aventurequi pourrait livrer des informations inédites sur les techniques utilisées pour construire ces structures monumentales.Appelé "mission Scan Pyramids", ce projet, placé sous l'égide du ministère égyptien des Antiquités nationales, est conçu et coordonné par la Faculté des ingénieurs de l'Université du Caire et par l'Héritage, Innovation, Préservation de France. En plus de l'équipe de l'Université Laval, des chercheurs de l'Université deau Japon, de la firme française LedLiquid, dirigée par Jean-Claude Barré, de KEK-Japan et d'Iconem ont été invités à participer à cet effort concerté visant à percer les secrets de ces pyramides construites il y a 4500 ans.Pour réaliser les travaux, les chercheurs feront appel à un vaste arsenal:par muons - uneutilisée au Japon pour visualiser l'intérieur de volcans ou de centrales nucléaires -, photogrammétrie, drones,paret reconstruction 3D. Ils espèrent ainsi recueillir des informations révélant la présence de chambres, de passages ou encore de vides laissés par des rampes en bois qui auraient servi à hisser les énormes blocs de pierre jusqu'à unede 146 mètres.La premièredes travaux commencera au début novembre, mais le professeur Maldague et ses collaborateurs - Matthieu Klein, un diplômé de son équipe, et le professionnel deClemente Ibarra Castanedo - devront patienter jusqu'au début de l'2016 avant d'entrer en action. Ces trois chercheurs sont des spécialistes de la thermographie infrarouge, une technique d'imagerie non invasive qui permet de "voir" sous lades matériaux, qu'il s'agisse de pièces d'ou d'oeuvres d'art. "Règle générale, nous exposons l'que nous étudions à une source dependant quelques secondes, puis nous enregistrons le refroidissement de sa surface. S'il y a une discontinuité dans sa structure, des anomalies seront observées dans les images thermiques captées parinfrarouge pendant le refroidissement."Cette approche ne permet toutefois pas d'étudier des blocs de pierre faisant plusieurs mètres d'épaisseur. "Pour cette raison, plutôt que d'utiliser une source de chaleur artificielle, nous allons profiter desthermiques produites par le cycle annuel des saisons, ce qui nous permettra de sonder la pyramide plus en profondeur, explique le professeur Maldague. Lorsque ces ondes rencontrent undans la pierre, elles sont réfléchies vers la surface et captées par notre caméra. Ceest toutefois très faible de sorte qu'il faudra accumuler despendant au moins un an afin d'obtenir des résultats assez contrastés pour révéler la présence d'anciennes structures ayant servi à construire les pyramides."L'équipe du professeur Maldague concentrera ses efforts sur la pyramide de Khéops. L'équipement scientifique sera installé dans unedonnant sur une des faces de cette oeuvre monumentale, et la prise de données serainformatisée. "En, nous n'aurons pas à intervenir une fois que le matériel sera installé. En pratique, nous savons que bien des choses, notamment des tempêtes de, pourraient compromettre le déroulement du projet. Pour cette raison, une de nos priorités est de former du personnel égyptien qui sera en mesure d'apporter les correctifs nécessaires si des problèmes devaient survenir en notre absence."Xavier Maldague a été associé à un projet similaire qui devait se dérouler en 2011, mais les événements politiques survenus en Égypte cette année-là en avaient empêché la réalisation. Lefait donc montre de réserve quant aux résultats éventuels de la présente mission. "Pour la partie du projet qui nous concerne, il reste quelques détails à régler, mais nous avançons dans la bonne direction", conclut-il prudemment.