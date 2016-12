Anomalies thermiques observées sur la Pyramide de Kheops



Copyright: Images HIP.Institute/Faculté des ingénieurs du Caire/Ministère des Antiquités

Kheops écarts de température 6 degrés d'écart avec les blocs voisins. Copyright: Images HIP.Institute/Faculté des ingénieurs du Caire/Ministère des Antiquités



Khéops blocs présentant jusqu'à 6 degrés d'écart. Copyright: Images HIP.Institute/Faculté des ingénieurs du Caire/Ministère des Antiquités

Anomalies thermiques inédites sur l'ensemble des monuments observés et notamment sur la Pyramide de Kheops.La Faculté des ingénieurs de l'du Caire et l'HIP (Heritage Innovation Preservation) ont lancé, le 25 octobre 2015, sous l'autorité du Ministère des Antiquités égyptien, le"#ScanPyramids" ( http://www.scanpyramids.org ) visant à "", durant une, les grandes pyramides d'Egypte (Kheops, Khephren, LaRhomboïdale et la Pyramide Rouge). #ScanPyramids combine plusieurs disciplines non invasives et non destructives pour tenter de révéler la présence de structures internes méconnues à cedans les monuments antiques et de mieux comprendre à la fois leur plan et leur construction. Les technologies utilisées mêlent la, lapar muons et la reconstruction 3D.La premièrede #ScanPyramids vient de s'achever ce dimanche 8 novembre. Elle a consisté à mettre en œuvre la mission courte infrarouge afin de détecter, à différents moments de la journée et de la nuit, des anomalies thermiques desur les pyramides. L'objectif était de préparer les phases suivantes qui permettront de plus amples investigations. Le même protocole, à la demande du Conseil Permanent des Antiquités, a été appliqué pendant 24dans le tombeau de Toutankhamon.Les mesures thermiques, effectuées à différentes heures, ont permis d'observer les pyramides lors de leur phase de réchauffement (dès le lever du soleil) et lors de leur phase de refroidissement (en fin de journée). En phase de refroidissement, lese fait de l'intérieur vers l'extérieur ; en phase de réchauffement, c'est l'. Si une pyramide est pleine, c'est-à-dire construite avec des blocs de mêmequi présentent une émissivité quasi identique, on ne doit pas observer de brusques différences de. Par contre, s'il existe des hétérogénéités dans la structure (de forme, de type de, cavités...), on distinguera des différences de températures car certaines parties se réchaufferont ou se refroidiront plus vite.Les équipes de la Faculté des Ingénieurs du Caire et de l'Institut HIP ont pu noterd'anomalies thermiques sur tous les monuments observés, que ce soit dans les phases de réchauffement ou de refroidissement. De nombreuses hypothèses sont envisageables à cedu projet pour tenter de les expliquer: présence de vides derrière la surface, courants d'internes, matériaux différents avec des capacités thermiques spécifiques, etc.Parmi les anomalies thermiques relevées, l'une d'elle est particulièrement impressionnante. Elle se situe sur la face est de la pyramide de Kheops, au niveau du sol: Alors que l'on observe parfois des écarts de température de 0.1 à 0.5 degrés entre deux pierres voisines issues de calcaires de différentes qualités, les équipes de #ScanPyramids ont visualisé en infrarouge dans cette zone une surface de quelques blocs présentant jusqu'à 6 degrés d'écart avec les blocs voisins.Si la thermographie de courte durée n'apporte pas directement de réponses sur les structures internes, elle permet de révéler rapidement des points d'intérêt.L'des anomalies détectées et desrécoltées vont à présent donner lieu à un traitement et une analyse plus, à lad'hypothèses. Des modélisations et des simulations 3D, avec les ingénieurs de, partenaire du HIP.Institute vont, sans doute, être réalisées afin de préparer la suite de la mission #ScanPyramids sur le terrain dans les prochaines semaines.Vidéo: lien Pour plus d'information voir:Voir aussi: Au cœur de Khéops