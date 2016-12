Des alliages plus durables pour les avions



Réducteur planétaire de turbopropulseur. Illustration: Wikimedia Commons/Nerijp

Les fabricants de pièces pour moteurs d'avion doivent réduire les coûts et le poids, sans sacrifier les performances et la sécurité, ce qui n'est pas une tâche facile. L'utilisation deplus performants et durables pourrait apporter une solution simple, avec un impact bénéfique à long terme.Les travaux conduits dans le cadre du programme européen Clean Sky ont montré qu'il était possible de construire des avions à courte etportée, équipés d'hélices non carénées à rotation. Les études de ce concept ont montré qu'il était le meilleur candidat pour réduire la consommation deet les rejets polluants associés.La difficulté est de mettre aules nouvelles techniques et de faire progresser le concept d'hélices non carénées, en tant que successeur possible du. Les chercheurs duABAG (Power gear box (PGB) advancedbearings development), financé par l'UE, ont proposé un concept très sophistiqué pour le système d'engrenagesDans le cas d'unà hélices non carénées, le système d'engrenages planétaires relie l'de sortie de laet les hélices,en leur permettant de fonctionner à laoptimale. Ce système d'engrenages doit être léger mais très fiable.Jusqu'ici, les moteurs et leurs principaux composants tels que les engrenages utilisent des roulements classiques, faits d'. L'équipe du projet ABAG a exploré de nouveaux matériaux pour améliorer la résistance deet de sub-surface des zones en contact dans les roulements des moteurs, dans des conditions très exigeantes.Les chercheurs ont choisi deux matériaux pour unede tests approfondis. Il s'agissait du Ferrium C61, un nouvel acier à haute résistance, et du M50NiL-DH. Ils ont traité ces deux matériaux par cémentation gazeuse,sous, et nitrurationet gazeuse, puis ont analysé leurs propriétés.Les chercheurs ont conduit des tests d'dans deux conditions lambda, similaires à celles survenant durant le fonctionnement d'hélices non carénées. Ils ont ensuite testé la propagation de l'écaillage pour le M50Nil-DH seulement, car le Ferrium C61 n'avait pas obtenu de résultats satisfaisants au test d'endurance.Les travaux d'ABAG ont notablement amélioré les propriétés duen optimisant les paramètres du traitement de surface. Certaines techniques pourront être testées durant le développement duà hélices non carénées, mais le potentiel des techniques clés a déjà été validé.Pour plus d'information voir: