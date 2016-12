Les algues pourraient devenir une nouvelle source d'énergie verte

À l'heure où les dirigeants du monde se réunissent en France pour la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015, le réchauffement de laet les moyens à prendre pour le contrer constituent un sujet brûlant.Selon les experts, il nous faut parvenir à laau plus tard d'ici la fin dupour limiter les changements climatiques. End'atteindre cet objectif, nous devons réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Mais par quelle source d'les remplacer ? Les chercheurs de l'Concordia, à, pourraient bien détenir la réponse: les algues.Dans une étude parue dans la revue Technology , une équipe dirigée par Muthukumaran Packirisamy, professeur au Département de génieet industriel de l'Université Concordia, décrit son invention: une cellule qui capte l'générée par laet la respiration des alguesPourquoi les plantes ? Parce qu'elles contiennent déjà de l'énergie."La photosynthèse et la respiration, qui se déroulent dans les cellules végétales, engendrent toutes deux des chaînes respiratoires. En piégeant les électrons libérés pendant la photosynthèse et la respiration par les algues bleu?vert, nous pouvons capter l'énergie électrique naturellement produite par ces organismes", explique le professeur Packirisamy, qui est subventioné partiellement par le Conseil des recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG).Pourquoi les algues bleu?vert ? Parce qu'elles sont omniprésentes.Également connues sous le nom de cyanobactéries, les algues bleu?vert sont les microorganismes les plus florissants de la planète, sur le plan de l'évolution. Elles occupent un large éventail d'habitats sous toutes les latitudes. Elles sont présentes depuis toujours: la faune et laprimitives de la planète ont vu legrâce aux cyanobactéries, productrices de l'qui a permis l'émergence de formes de vies plus évoluées."En tirant parti d'un processus continu à l'échelle de la planète, nous avons mis auunenouvelle et évolutive qui pourrait permettre de générer de l'énergie sansà moindre coût", explique le professeur Packirisamy.Il souligne toutefois que cette technologie n'en est qu'à ses prémisses: "Nous avons encore beaucoup à faire pour perfectionner notre cellule en vue de sa commercialisation."Pour l', cette cellule phosynthétique se résume à une, uneet une membrane échangeuse de protons.Les cyanobactéries sont placées dans la chambre anodique, puis, dans le cadre de la photosynthèse, libèrent des électrons à lade l'électrode. Le dispositif est soumis à uneexterne dans le but d'extraire les électrons et de capter l'énergie.Le professeur Packirisamy continue de mener à bien sonet de l'étoffer avec son équipe. Il espère que des microcellules photosynthétiques pourront bientôt être exploitées à diverses fins. Un jour, elles alimenteront peut-être le