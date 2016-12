Un nouveau prototype de batterie plein de promesses

Assemblage de cellule pour le test de matériaux de batteries sodium-ion (Na-ion), dans une boîte à gants. Ces matériaux sont testés face à des électrodes de référence en sodium.

© Cyril FRESILLON/CSE/CNRS Photothèque



Batterie sodium-ion (Na-ion) au format industriel standard "18650", posée sur un tas de sel (NaCl).

© Vincent GUILLY/CEA

Branchement d'une cellule pour la recherche fondamentale sur les matériaux de batteries sodium-ion (Na-ion). Elle pourra ainsi subir des tests électrochimiques (cyclage, voltampérométrie cyclique,...) pour évaluer ses performances.

© Cyril FRESILLON/CSE/CNRS Photothèque



Batteries sodium-ion (Na-ion) au format industriel standard "18650".

© Vincent GUILLY/CEA

Huit laboratoires et entités impliqués

Après deux ans de recherche, une équipe française, impliquant principalement des chercheurs du CNRS et du CEA, au sein du réseau RS2E (Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie) vient de mettre au point une technologie offrant une alternative aux batteriesdans certains secteurs. Ces chercheurs ont développé la première batterie utilisant des ionsau format "18650", un format industriel standard. Son principal avantage est d'utiliser un élément beaucoup plus abondant et moins coûteux que le. Dotée de performances comparables aux batteries lithium-ion, cette nouvelleintéresse déjà les industriels. Elle pourrait à l'avenir permettre le stockage d'énergies renouvelables.L'idée d'employer du sodium dans les batteries remonte aux années 80. Elle avait été écartée au profit du lithium très rapidement utilisé dans les batteries équipant aujourd'hui les appareils électroniques portatifs comme les tablettes et les ordinateurs portables, mais aussi les véhicules électriques. Seul problème: le lithium est peu abondant sur notre. Des équipes duRS2E porté par lese sont donc tournées vers le sodium, mille fois plus abondant. S'inspirant des batteries lithium-ion, elles ont conçu des batteries sodium-ion dans lesquelles des ions sodium transitent d'une électrode à l'autre dans un milieu, au fil des cycles deet de décharge.La première étape a consisté à trouver la "recette" idéale de l'électrode positive (cathode) de cette batterie. Elle a principalement impliqué six laboratoires du réseau RS2E (voir liste ci-dessous), tous réunisdu même objectif: identifier la composition adéquate de cette électrode principalement constituée de sodium. La mise aud'un prototype a été confiée au CEA, membre du RS2E. Seulement sixont été nécessaires pour mettre au point le premier prototype de batteries sodium-ion au format "18650", celui des batteries lithium-ion actuellement commercialisées, unde 1,8 cm desur 6,5 cm de. Cela devrait permettre un transfert facilité audes usines de fabrication actuelles. Plusieurs laboratoires internationaux travaillent également sur cette technologie mais aucun n'a aujourd'hui annoncé la réalisation de prototype de ce format.Cette deuxième étape a permis ded'une échelle "laboratoire" (synthèse de plusieurs grammes dula cathode) à une échelle "pré-industrielle" (synthèse d'un kilogramme). Elle apossible la fabrication de cellules produisant uneinégalée pour ce type de batteries. Cette nouvelle technologie obtient des performances encourageantes. Sad'(lad'que l'on peut stocker parde batterie) atteint 90Wh/kg, uncomparable à celui des batteries lithium-ion à leur début. Quant à sa durée de, exprimée enmaximum de cycles de charge et de décharge sans perte significative de performance, elle est de plus de 2 000 cycles. Surtout, cette batterie est capable à la fois de se charger très rapidement et de restituer son énergie très vite. Son principal atout reste qu'elle s'affranchit du lithium, un élément dont les ressources sont très localisées sur, contrairement au sodium. L'autre avantage est financier: compte tenu de son abondance, utiliser du sodium pourrait permettre de produire des batteries moins coûteuses.L'de ces travaux a fait l'de plusieurs publications et brevets déposés par le CNRS et le CEA. Il a bénéficié des soutiens notamment du ministère de l'Education nationale, de l'supérieur et de la, du CNRS, du CEA, de l'ANR (Agence nationale de la recherche) et de la DGA (Direction générale de l'armement).Compte tenu de la similitude des process industriels avec les batteries lithium, cette découverte intéresse d'et déjà les industriels, notamment ceux appartenant au réseau RS2E. La prochaine étape est d'optimiser et de fiabiliser les procédés end'un futur déploiement industriel.• Six laboratoires du réseau RS2Edede lacondensée de Bordeaux (CNRS)- Laboratoire réactivité et chimie des solides (CNRS/Université de Picardie Jules Verne)- Centre interuniversitaire de recherche et d'des matériaux (CNRS/Université de Toulouse III - Paul Sabatier/INP Toulouse)- Laboratoire "Chimie du solide et de l'énergie" (CNRS/UPMC/Collège de France)- Institut Charles Gerhardt Montpellier (CNRS/Université de Montpellier/ENSC Montpellier)- Institut de sciences des matériaux de Mulhouse (CNRS/Université de Haute Alsace)Palacin, chercheuse à l'ICMAB (Institut des sciences des matériaux de Barcelone) a contribué, aux côtés de ces six laboratoires, à l'élaboration du milieu liquide (électrolyte) de la batterie.• Liten, institut de CEA Tech