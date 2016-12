Un centre commercial encore plus accessible grâce aux chercheurs



Le centre commercial Alexis Nihon constitue le coeur du du projet RehabMaLL.

En 2011, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR), qui regroupe une quarantaine de chercheurs, a entrepris de transformer leAlexis Nihon en un "laboratoire vivant".Cette méthode permet d'explorer les principaux obstacles rencontrés par des personnes aux prises avec une déficiencedans l'd'un centre. S'appuyant sur des partenariats public-citoyen-privé, cedeet multisectoriel vise à créer des produits, services et technologies à l'intention de ce type de clientèle, ledans des conditions réelles.De façon à souligner les quatre années de partenariat entre le CRIR et Cominar FPI, propriétaire du centre commercial Alexis Nihon, des portes ouvertes ont été organisées le 3 novembre. Cette journée a permis d'exposer les différents projets de recherche du Laboratoire vivant deau centre commercial (RehabMaLL) tels que :- l'utilisation de lacommed'entraînement pour aider les personnes victimes d'un AVC à surmonter les problèmes de mouvement;- l'amélioration continue d'unintelligent qui peut, de façon autonome, se déplacer vers un magasin, éviter les obstacles fixes et les gens en mouvement;- l'élaboration d'une application pour tablette qui aide les personnes atteintes d'une déficience cognitive à mieux gérer leurquand elles magasinent;- la mise sur pied et l'analyse des retombées d'une formation destinée aux travailleurs d'un centre commercial end'améliorer les interactions avec des personnes ayant une limitation- la conception de différentes applications pour faciliter les déplacements et les interactions des personnes aveugles dans le centre commercial.