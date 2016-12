Les particules de métal: carburant propre de l'avenir ?

Un concept novateur

Recyclable après combustion

Prochaine étape: la construction d'un prototype

Moteur en développement alimenté par la combustion de poudres métalliques, et étendue de ses usages possibles.

Imaginez un avenir où votre voiture est alimentée par de la poudre de fer plutôt que par l'essence.Les poudres métalliques, produites en exploitant des sources d'propres, pourraient constituer une solution de rechange aux combustibles fossiles plus viable à long terme que d'autres substituts dont il a souvent été question, comme l', les biocarburants ou les batteries, selon une étude parue le 15 décembre 2015 dans la revue"Les technologies de production d'propre, reposant principalement sur l'ou, ont ledans les. Or, ce type d'électricité est impossible à utiliser dans de nombreux domaines où leet lerègnent encore, comme leet le commerce mondial d'", souligne Jeffrey Bergthorson, professeur à l'McGill et auteur principal de cette nouvelle étude."Les biocarburants peuvent faire partie de la solution, mais ils ne pourront pas satisfaire à la demande. L'hydrogène nécessite des réservoirs massifs, et c'est sans compter sa nature explosive. Quant aux batteries, elles sont trop encombrantes et n'accumulent pas assez d'énergie pour bond'usages", ajoute le professeur de génieet directeur adjoint de l'Trottier de durabilité en génie et ende l'Université McGill. "L'utilisation de poudres métalliques commerecyclable emmagasinant de l'énergie primaire propre pour unultérieur représente une solution de rechange des plus prometteuses."L'article publié dans, cosigné par le professeur Bergthorson, cinq autres chercheurs de l'Université McGill et un scientifique de l'aux Pays-Bas, jette les bases d'un concept novateur tirant parti de fines particules métalliques ? dont la taille est comparable à celles de la farine ou duen? pour alimenter des moteurs à combustion externe.Contrairement aux moteurs à combustiondes véhicules à essence, les moteurs à combustion externe sont alimentés par une source extérieure de. Ce type de, une version contemporaine de laalimentée au charbon qui a contribué à la révolution industrielle, sert couramment à produire de l'énergie à partir de sources nucléaires, de charbon ou de biocarburants audes centrales électriques.L'idée de brûler des poudres métalliques ne date pas d'hier, puisque ces dernières sont utilisées depuis plusieurs siècles pour la fabrication de feux d'artifice, par exemple. Depuis lamoitié du 20e, on s'en sert également comme agent propulseur dans les fusées porteuses àsolide quià lancer les navettes spatiales. Toutefois, au cours des dernières décennies, peu de travaux ont été réalisés sur les propriétés des flammes découlant de leur combustion. En effet, l'utilisation potentielle des poudres métalliques comme combustible recyclable pour de nombreux usages a généralement été négligée par la communauté scientifique.L'idée mise de l'avant par l'équipe de chercheurs de l'Université McGill mise sur une caractéristique importante des poudres métalliques. En effet, lorsqu'elles sont brûlées, ces dernières réagissent avec l'air pour produire unsolide non toxique pouvant être recueilli assez facilement, puis recyclé (contrairement auémis dans l'par la combustion de pétrole).Grâce à un brûleur conçu sur mesure, les chercheurs de l'Université McGill ont démontré qu'une flamme peut être stabilisée en unde fines particules métalliques endans l'air. Ces flammes provenant de la combustion de poudres métalliques "ressemblent beaucoup" à celles que l'on produit en brûlant des hydrocarbures, estiment les chercheurs. "On prévoit que les densités d'énergie et dequ'afficheront les éventuels moteurs alimentés par des métaux seront semblables à celles des actuels moteurs alimentés par la combustion interne de combustibles fossiles. Par conséquent, cettesera attrayante pour une société cherchant à réduire son empreinte de."Selon les chercheurs, lepourrait être le candidatpour une telle utilisation. Les industries métallurgique, chimique et électronique commandent déjà la production de millions de tonnes de poudre de fer chaque. De plus, les technologies dedu fer sont déjà éprouvées, et de nouvelles techniques peuvent pallier les émissions de dioxyde de carbone associées à la fabrication traditionnelle de fer à partir du charbon.Même si les expériences réalisées en laboratoire, à McGill comme ailleurs, ont démontré que l'utilisation de carburants métalliques dans les moteurs thermiques est théoriquement possible, personne n'a encore mis l'idée en pratique. Par conséquent, la prochaine étape dans la conversion de ces découvertes en technologie exploitable consistera à "fabriquer un prototype de brûleur et à le fixer à un moteur", déclare le professeur Bergthorson. "L'élaboration d'un procédé de recyclage des métaux qui n'implique aucune émission de CO2 revêt aussi une grande importance."Le coauteur de l'article, David Jarvis, responsable de laet des nouvelles technologies à l'européenne, ajoute: "Cette technologie nous intéresse au plus hautpuisqu'elle ouvre la porte à de nouveaux systèmes dedont nous pourrons tirer profit dans l'espace et sur. L'abandon des combustibles fossiles dans l'alimentation des automobiles constitue unetendance pour l'avenir. Bien qu'elle ne soit pas encore au point ni offerte sur le marché à l'actuelle, la combustion de métaux peu coûteux, comme la poudre de fer, représente une solution de rechange avantageuse à l'essence et au diesel. Si nous sommes en mesure de produire, pour la première fois, un moteur alimenté au fer émettant unepresque nulle de dioxyde de carbone, nous estimons que cette découverte pourrait ouvrir la voie à d'autres innovations et permettre une réduction des coûts à court terme."L'étude sur la combustion de métaux à l'Université McGill a été financée, au cours des 20 dernières années, par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le ministère de la Défense nationale du Canada, la Defence Threat Reduction Agency des États-Unis, l', l'Agence spatiale européenne, Martec Ltée (Halifax, N.-É.) et l'Institut Trottier de durabilité en génie et en design.