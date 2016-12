Renforcer la capacité des réseaux électriques évolués



Illustration: PlanGridEV

Les réseaux électriques évolués transforment la façon de considérer et d'utiliser l'. Cependant, l'avènement et le développement de nouvelles techniques respectueuses de l', comme les véhicules électriques rechargeables et les ressources d'énergie distribuées, soulèvent des inquiétudes majeures en termes de sécurisation du. Lapeut surmonter la difficulté d'intégrer ces techniques à cette nouvelle infrastructure d'LePLANGRIDEV (Distribution grid planning and operational principles for EV mass roll-out while enabling DER integration), financé par l'UE, vise de nouveaux outils dedu réseau pour les opérateurs de systèmes de distribution, afin de faciliter l'adoption àdes véhicules électriques rechargeables en, et d'optimiser le potentiel d'intégration des ressources d'énergie distribuées. Il veut aussi déterminer les lacunes dans les procédures actuelles de fonctionnement des réseaux, et mettre àles outils et les méthodes afin de gérer les problèmes locaux deet deLes chercheurs ont exploré des méthodes améliorées pour le fonctionnement du réseau, les cadres réglementaires et les modèles commerciaux, contribuant à faire évoluer les règles de planification du réseau et les stratégies d'investissement actuelles. Ils ont tenu compte de toutes les exigences et contraintes imposées par les fabricants d'équipements d'origine et par les ressources d'énergie distribuées.Mettant l'accent sur l'du réseau, les partenaires du projet ont analysé des réseaux typiques à basse et, et collecté les équipements standard comme les câbles. Ils ont aussi analysé le décalage entre les scénarios actuels et futurs pour ledes véhicules, contrôlé ou non. Ils ont sélectionné 16 indicateurs clés de performance, pour évaluer les avantages de la planification du réseau pour les ressources d'énergie distribuées.Vu que la demande de rechargement des véhicules électriques devrait dépasser la capacité du réseau, il faut arriver à un compromis entre l'extension du réseau et lede sa charge. Les partenaires du projet ont donc conçu des cas d'afin d'analyser les interactions entre les réseaux et les charges contrôlables. Ils ont conçu unde planification du réseau, adapté aux difficultés actuelles et futures. Ils ont formulé les buts du problème de planification de la distribution des réseaux actuels et futurs, décomposant les difficultés en modules ciblant différents problèmes. Il s'agit des technologies de l'information, des véhicules électriques, de l'agrégation et des ressources d'énergie distribuées.Les nouvelles règles de planification tiennent compte du développement des véhicules électriques et des ressources d'énergie distribuées, facilitant le développement efficace et économique d'infrastructures d'électricité. Elles devraient aussi contribuer à aider les opérateurs de systèmes de distribution à optimiser la planification du, en tenant compte de la nature aléatoire des sources d'et des véhicules électriques, et optimiser la capacité d'hébergement des ressources d'énergie distribuées.Pour plus d'information voir: