Remplacer les performances olfactives des chiens par des biocapteurs

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu traditionnellement de l'analyse...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι Κορσέων) appelés plus communément Fourni, sont...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme prépubère est appelé un garçon,...)

architecture (L’architecture peut se définir comme l’art de bâtir des édifices.)

filtre (Un filtre est un système servant à séparer des éléments dans un flux.)

capteur (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node)...)

capteur (Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable exemple : une tension électrique, une...)

diamant (Le diamant est un minéral composé de carbone (tout comme le graphite et la lonsdaléite), dont il représente l'allotrope de haute pression, qui cristallise dans...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements...)

Les performances olfactives des chiens sont inestimables pour les services douaniers. Une initiative de l'UE conçoit une technique de renifleur artificiel pour compléter l'utilisation des chiens spécialisés pour mieux renforcer le travail effectué par les chiens.Les chiens de détection sont difficiles à remplacer, et ne peuvent pas travailler en permanence. En outre, ils sont entraînés à reconnaître seulement certaines odeurs. Des progrès techniques ont été appliqués précédemment, pour remplacer les chiens et couvrir davantage de besoins en sécurité, mais avec un succès modeste.Dans ce, leSNIFFER (A bio-mimicry enabled artificial sniffer), financé par l'UE, travaille à des solutions souples, économiques et portables, basées sur des biocapteurs perfectionnés et destinées à la sécurité aux frontières, ce qui permettra ainsi de consacrer les chiens à des tâches de sécurité où ils peuvent être plus efficaces.Durant la première période de référence du projet, les partenaires ont identifié et validé six cas d', représentant divers problèmes et besoins en termes de sécurité. Ils ontles définitions, les besoins des utilisateurs et les spécifications des renifleurs artificiels. Ils ont aussi tenu compte des aspects éthiques et sociaux de l'usage de ces détecteurs d'odeurs, et rédigé des recommandations ende respecter les normes éthiques et les droits de l'Les chercheurs ont mieux défini les fonctionnalités et l'du système, conduisant à revoir la liste des dispositifs à développer. Ils ont construit, intégré et testé tous les systèmes mécaniques et électroniques associés.Les chercheurs ont conçu et amélioré un système de prélèvement de particules, fonctionnant grâce à un. Ils l'ont testé avec des particules de drogues et de substituts d'explosifs. Ils ont produit une première version du système deainsi qu'unde huit capteurs, et mis auune technique deentrès sensible.Actuellement, ils travaillent sur unde techniques de biocapteurs et d'équipements de détection sophistiqués.L'équipe de SNIFFER cherche à combiner des molécules, employant des méthodes d'pour personnaliser des protéines, ce qui permettrait de détecter plusieurs types d'odeurs. En outre, elle procède à l'amélioration de biocapteurs avec des fonctions d'auto-diagnostic perfectionnées.SNIFFER continue de s'intéresser aux problèmes de sécurité des frontières qui découlent principalement des limites des chiens. Le domaine de la sécurité bénéficierait grandement d'un système capable de détecter des odeurs humaines, d'explosifs et de substances illicites.Pour plus d'information voir: projet SNIFFER