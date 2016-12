Un liquide caloporteur pour les bâtiments



Illustration: projet LAWIN

Des fenêtres à perte d'énergie nulle

La commercialisation

L'importance de la taille

En comparaison aux précédentes technologies, les fenêtres à triple-vitrage ont considérablement amélioré leur efficacité énergétique. LeLAWIN (Large-Area Fluidic Windows) vise à améliorer cette performance tout en adoptant, néanmoins, une nouvelle approche. Les chercheurs de LAWIN développent des fenêtres qui fournissent un échange deet de collecte d'très efficace à travers une enveloppe du bâtiment active."Nous souhaitons notamment englober le bâtiment d'une couche deet de contrôler la", affirme le professeur Lothar Wondraczek de l'Otto Schott (OSIM) desur lesde l'de Iéna et coordinateur du projet.L'essence de laest unstructuré embossé de canaux microfluidiques à travers lesquels circule unfonctionnel. Ce fluide permet d'ajuster automatiquement l'impact de laou de collecter la chaleur externe qui est ensuite transportée à une. Le prototype actuel utilise des solutions aqueuses, mais tout fluide comprenant des propriétés élevées d'échange de chaleur et, à terme, ajoute davantage de fonctionnalité comme le polychromatisme (où les propriétés d'du fluide dépendent de la magnitude de l', ou peuvent être réglés électriquement) pourrait être utilisé.Les fenêtres microfluidiques de grandede LAWIN et les éléments de façade se basent sur quatre types de nouveaux matériaux: les verres fins à faible coût et de protection robustes; les verres microstructurés laminés de qualité architecturale; un composant verre-verre contenant des canaux microfluidiques; et un liquide de stockage de chaleur conçu pour une fonctionnalité transparente et/ou active dans la mise en place de façades et de fenêtres. Le consortium du projet vise à réduire l'et les émissions de CO2 àpour les surfaces de fenêtres après quatred'utilisation. LAWIN vise également à améliorer les taux d'isolationpour les surfaces ded'au moins 20 % et de réduire l'énergie dépensée lors du cycle decomplet d'un bâtiment de 10 %.LAWIN espère parvenir à une commercialisation et acceptation rapides grâce à ses nouvelles fenêtres et éléments de façade."La chose la plus importante est le processus de production", affirme le professeur Wondraczek. "Intégrer la technologie en un processus conventionnel utilisé pour la fabrication de fenêtre à triple-vitrage représente un objectif clé."Pour vraiment tester la technologie, LAWIN prévoit de produire le prototype final sur une échelle semi-industrielle d'ici 2017. Mais les chercheurs de LAWIN doivent d'abord surmonter un obstacle.Pour embosser des microcanaux d'un millimètre de large et, par la suite, laminer un verre sur un autre, unefine de verre d'environ 1 mm ad'une couche de verre qui extrêmement plat. Néanmoins à l'actuelle, les feuilles de verre produites par un processus de laminage sont intrinsèquement ondulées. Les membres du consortium relèvent ce défi en développant un nouvel équipement de traitement et en adaptant le processus de production. Le résultat sera une pièce de verre très plate de qualité supérieure qui pourrait également servir à des fenêtres de sécurité ou à d'autres applications haut de gamme."Un défi important est de fournir des fenêtres à très faible coût de grande taille", affirme le professeur Wondraczek. Le prototype deactuel est de 0,25-0,5 m2 mais le projet vise une version finale de 2 m2. Le prototype actuel sera installé dans des bâtiments modèles enduet duen 2017 pour tenir compte des différentes conditions climatiques et des résultats actuels seront testés par rapport aux modèles de simulation. Les résultats provenant des tests et des simulations serviront ensuite à valider et à optimiser les paramètres tels que le taux dedu fluide, la taille des canaux et ladu fluide à l'intérieur des canaux. Ces derniers seront incorporés en la version finale de 2 m2. Par ailleurs, les résultats seront intégrés en des modèles utilisés pour la conception de bâtiments.Le consortium estime que les fenêtres haut de gamme coûteront 2,5 fois plus que les fenêtres à triple-vitrage de pointe mais que le prix le plus élevé sera partiellement compensé par les économies d'énergie ainsi que par les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques avancées.Les membres du consortium LAWIN pensent que les fenêtres permettraient de réduire d'au moins 123 000 tonnes de CO2 par an généré par le, et de remplacer au moins 2 % des fenêtres-fours (window furnaces) en Europe."Les fenêtres fluidiques de grande surface s'adapteront à pratiquement tout type de bâtiment, et les constructeurs pourront remplacer d'autres fenêtre rien qu'en les échangeant", affirme le professeur Wondraczek.