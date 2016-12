Un moyen facile de détecter la qualité de l'air

Ces systèmes contrôleront avec précision la composition de l'air en termes de contaminants chimiques et biologiques sans recourir à un équipement lourd et onéreux. Afin d'y parvenir, ils ont été conçus en utilisant trois technologies brevetées, dont l'une est basée sur lade mobilité ionique deséparant chaque composant gazeux. Grâce à ces technologies, les systèmes peuvent être d'une part très sensibles et sélectifs et, d'autre part,intégrés, économiques et adaptés à la production deDeux technologies ont été développées depuis que le projet a démarré, en septembre 2013. La première est consacrée aude la qualité de l'air intérieur enréel avec détection sélective de chaque type de(COV) et de sa concentration. CettedeCOV se compose de deux circuits:Tout d'abord, l'équipe a créé unsur puce à surface sensible qui réagit face aux molécules à détecter. Ces molécules sont préalablement ionisées. Au-delà de cette surface sensible, un dispositif à effet decrée un champ dynamique et interactif qui déplace les ions en fonction de leur mobilité de surface. Le même dispositif à effet de champ génère unélectrique par uneavec les charges de surface qui dépend de leur emplacement.L'équipe a ensuite conçu unà application spécifique (ASIC) qui convertit le signal venant du spectromètre et assure son traitementpour extraire les modèles représentatifs des molécules à détecter.Cette technologie sera mise en production mi-2016. À cet effet, des contacts ont été pris dans les secteurs spécialisés de la construction, de l'et de la ventilation. D'ici la fin du projet, en août 2016, l'équipe aura finalisé l'industrialisation du spectromètre sur puce et organisé son exploitation, le soutien technique et les outils de. Elle a identifié trois marchés pour le détecteur COV: Le contrôle et la surveillance de l'aération des bâtiments (àprofessionnel et résidentiel), les véhicules (compartiments chauffeur et passager) et lesintégrés aux smartphones.Claude Iroulart, le coordinateur du projet IAQSENSE, explique qu'ils se concentrent sur l'application concernant les bâtiments. "Nos contacts industriels sont parfaitement adaptés", déclare-t-il. "Les deux autres segments nécessitent des approches, des technologies d'intégration et des considérations dedifférentes".Mais il estime que le détecteur à un réel avantage sur des produits comparables du marché: "Notre détecteur COV est unprogrammable possédant une sélectivité intrinsèque. Il a donc la capacité de remplacer une gamme de détecteurs courantsen offrant une meilleure sélectivité et sensibilité".La deuxième technologiepar IAQSENSE fournit une détection à très bas niveau des menaces chimiques et des explosifs et convient donc aux diverses applications de sécurité. Cette technologie "de base cantilever" s'est révélée très sensible et reproductible industriellement. M. Iroulart précise qu'ils recherchent des partenaires ende poursuivre le développement de cette technologie et il s'attend à ce que le détecteur de base cantilever s'impose sur le marché au cours des prochainsgrâce à un partenariat de haut niveau allant au-delà du projet IAQSENSE.Selon M. Iroulart, le principal défi de ce développement réside dans la réorientation des produits dude laà celui de leur commercialisation. "Nous développons des détecteurs sous la forme de composants qui peuvent être mieux intégrés dans les systèmes de détection par les acteurs du marché. Le défi principal ende développement des systèmes de détection est d'assurer le passage de la recherche à la commercialisation en vue des marchés de masse. Le défimajeur consiste àd'une structure orientée recherche à unecommerciale et de soutien techniquedisposant de canaux de distribution appropriés".Pour plus d'information voir: projet IAQSENSE