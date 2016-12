De nouvelles fenêtres à film électrochrome

Les dispositifs de films EC ont été entravés au niveau de leur passage de la recherche à l'innovation par de nombreux obstacles d'ordre technique et économique. EELICON vise à surmonter ces obstacles en éliminant les restrictions de l'équipement, les processus automatisés, et la validation d'un processus de production prototype àpossible pour unedes films EC haute performance et rentables.La réhabilitation de fenêtres à l'aide d'une couche plastique à réglage électrique est un rêve qui frôle l'accomplissement. D'après des études d'évaluation du cycle de, des économies d'considérables pourraient découler de ces films une fois inclus dans le vitrage architectural, les portes d'appareils, les fenêtres de cabines d', et les toits ouvrants de véhicules; et le confort de l'utilisateur est également amélioré.Financé par l'UE, leEELICON (Enhanced Energy Efficiency and Comfort byLight Transmittance Control) se concentre sur une technologie de transmission deinnovante qui a été mise audans le cadre d'un projet antérieurement co-financé par les programmes-cadres de l'UE. Le projet a développé des dispositifs de film mécaniquement flexibles et électrochromes légers basés sur une technologie de nanocomposites à polymères conducteurs avec un profil de propriété au-delà des techniques de pointe.Le Dr. Uwe Posset, coordinateur du projet et responsable du groupe d'expert au ZfAE - Centre d'électrochimie appliquée, Fraunhofer ISC, s'exprime sur les réalisations du projet jusqu'à présent.Avez-vous des résultats à présenter par rapport aux objectifs que vous avez définis ?En effet, nous travaillons sur une ligne depour déployer un processus de production possible pour les films électrochromes (EC), soit des films plastiques pouvant changer deaprès l'application d'un petit voltage. Ces films peuvent servir à créer des fenêtres intelligentes pour lede la lumière solaire et de l'éblouissement dans les bâtiments et les véhicules. Cette technologie a le potentiel d'économiser d'importantes quantités d'énergie pour la. Foncer la couche réduira le gain depour l'intérieur sans empêcher la. Le film offre des possibilités de rénovation des fenêtres existantes.Avez-vous des résultats d'une évaluation de cycle de la vie (LCA) ?Oui. Les résultats montrent essentiellement que la technologie de couche ciblée peut être produite avec moins d'qu'uneEC. Nous travaillons actuellement à l'extension de la LCA pour démontrer le potentiel d'économie énergétique du film EC lors de lad'utilisation.À votre, combien coûtera la technologie ? Quel sera son niveau de compétitivité par rapport aux technologies existantes (par exemple le prix/la performance) ?Nous visons un niveau de prix de 200 €/m2, qui est environ un facteur de 4 fois moins que les fenêtres EC en. Pour être vraiment compétitive, un prix encore plus faible pourra être requis, mais 200 €/m2 est le prix habituellement discuté dans la communauté comme prix de seuil pour la compétitivité. Une évaluation de la performance complète est actuellement en cours. D'après des discussions avec des utilisateurs finaux potentiels, des producteurs et des clients, le prix est le facteur principal, alors que certains aspects de la performance peuvent être négociables, selon l'application.Dans quelle mesure la technologie sera-t-elle facile ou difficile à commercialiser ?Il s'agit d'un processus complexe nécessitant probablement d'une phase de développement industriel sur 2-3 ans après la fin du projet et d'un investissement substantiel (actuellement estimé à 10 millions d'euros).Quels sont les champs d'applications les plus prometteurs ?Des fenêtres intelligentes pour des bâtiments à, des toits ouvrants de véhicules, des hublots de cabines d'avion intelligents, des portes d'appareils commutables, des lunettes et visières intelligentes.Quels sont les bénéfices principaux fournis par la technologie (toutequantitative serait la bienvenue en plus d'une description ende qualité) ?Les avantages sont nombreux. Actuellement, nous développons une technologie à base de film adaptée à l'intégration et à la rénovation de fenêtres. La durée de changement sera courte (1 min comparé aux 10-15 min pour les fenêtres EC de pointe), et notamment rentable, et une production à hautsera possible (fabrication en rouleau).Notre technologie aura également une transmission de lumière visuelle décolorée comparé aux fenêtres de pointe (60-65 % contre 50-55 %); une transmission de lumière visuelle à partie inférieure obscure comparé aux fenêtres de pointe (5-10 % contre 10-15 %); elle sera totalement incolore (teinte neutre) sans couleur résiduelle ou teinte; elle présentera une modulation de valeur g appréciable par rapport aux technologies de film de fenêtres intelligentes à base de; elle est robuste d'un point de; et présente une vaste gamme d'opération(-25 à +60 degrés Celsius).Une fois le projet achevé, en quoi consisteront les prochaines étapes? Comment voyez-vous l'évolution de la technologie à l'avenir ?Nous devrons alors nous concentrer sur le développement industriel; qui s'étend de l'échelle pilote à celle de production. D'immenses marchés seront accessibles à l'avenir si l'objectif de prix est atteint et les critères de performance minimums satisfaits.