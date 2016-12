Reconstituer les objets anciens grâce à de nouvaux outils numériques

numérisation (La numérisation est le procédé permettant la construction d'une représentation discrète d'un objet du monde réel.)



Illustration: PRESIOUS/EUROPA

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de contribution, et...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le...)

ordinateur (Un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant d'exécuter des programmes enregistrés. C'est un ensemble de circuits...)

téléchargement (En informatique, le téléchargement (en anglais download) est l’opération de transmission d’informations — programmes, données, images, sons, vidéos — d’un ordinateur à un autre via un...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

logiciel (En informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil informatique. Y sont inclus les instructions de traitement, regroupées sous forme de...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

scanner (Un scanneur, ou numériseur à balayage est l'équivalent du terme anglais scanner, qui vient du verbe anglais to scan, signifiant « balayer » dans le sens de...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est défini par les...)

complexité (La complexité est une notion utilisée en philosophie, épistémologie (par exemple par Anthony Wilden ou Edgar Morin), en physique, en...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la famille des droites...)

opérateur (Le mot opérateur est employé dans les domaines :)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois grandes catégories : les besoins primaires, les besoins secondaires...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme...)

Les archéologues auront bientôt accès à de nouveaux outils numériques pour faciliter la reconstitution d'objets cassés et pour estimer l'impact de l'érosion. Les progrès associés dans laprédictive pourraient ouvrir de nouvelles opportunités commerciales.LePRESIOUS, financé par l'UE, a développé des outils logiciels qui pourraient améliorer l'efficacité du travail des archéologues européens dans unde budgets serrés, et montré que la simulation parpeut aider grandement les chercheurs dans plusieurs disciplines, y compris la préservation des objets du patrimoine culturel. Une fois le projet terminé, ces outils seront disponibles engratuit pour les archéologues, et l'entreprise partenaire du consortium aura utilisé certaines des avancées."Nous nous sommes attaqués à certaines des difficultés que rencontrent les archéologues dans leur travail quotidien", explique le professeur Theoharis Theoharis de l'norvégienne des sciences et des technologies."Par exemple, pour mieux comprendre l'évolution des monuments dans certaines conditions d'érosion, nous avons développé unde simulation, dans le cadre de nos contraintes enet en ressources. Il permet aux archéologues deunen pierre et de simuler son érosion dans diverses conditions."Un deuxième objectif était de développer un logiciel pour aider les archéologues à assembler des objets cassés et fragmentés, comme un puzzle 3D. "Dans une excavation, les archéologues trouvent souvent des milliers de fragments", souligne le professeur Theoharis. "Leur assemblage est d'unequadratique, un problème que les informaticiens comprennent bien." Le projet a réalisé unqui propose automatiquement des assemblages possibles à partir des fragments numérisés.Une troisième solutiona été un logiciel capable de remplir les trous dans des objets reconstitués et dotés d'une symétrie. Même quand on a réussi -avec difficulté- à remettre les morceaux en place, il manque souvent des pièces au puzzle. Le nouvel outil logiciel reconnaît les symétries et les motifs géométriques de l'objet, et propose des suggestions logiques pour boucher les trous et faciliter la restauration."Mais pour développer ces solutions, il nous a fallu surmonter un obstacle majeur: la dépense et le travail intensif que demande la numérisation", souligne le professeur Theoharis. "Nous avons constaté qu'unformé ade deuxet demie pour numériser rien qu'un seul morceau. Aussi notre quatrième action a été d'accélérer la numérisation, avec l'aide de l'entreprise partenaire."Pour cela, les chercheurs ont mis aula numérisation prédictive, qui utilise des informations 3D provenant de référentiels d'objets déjà numérisés. Cette technique est utile lorsque la réduction des coûts est impérative et qu'une numérisation de précision n'est pas nécessaire au but final, ce qui est parfois le cas en archéologie."Nous avons envisagé de commercialiser notre logiciel, mais nos partenaires universitaires ont compris que les utilisateurs visés, les archéologues, rencontrent de sévères contraintes de financement", constate le professeur Theoharis. "En conséquence, ces outils seront gratuits une fois le projet terminé (en janvier 2016). Nous avons en outre beaucoup deet de résultats deque nous comptons rendre disponibles en ligne. Ils concernent de nombreux problèmes relatifs au patrimoine culturel et que nous aurions aimé aborder, aussi nous espérons qu'en mettant ces informations à la disposition de tous, les recherches continueront."Les retours des archéologues, collectés lors de plusieurs conférences, séminaires et démonstrations, ont été très positifs, et le professeur Theoharis est certain que les outils de PRESIOUS contribueront directement à préserver le patrimoine culturel de l'Pour plus d'informations voir: projet PRESIOUS