Le ravitaillement en vol des avions de ligne

Illustration: projet RECREATE

FORMULATION (La formulation est une activité industrielle consistant à fabriquer des produits homogènes, stables et possédant des propriétés spécifiques,...)

Le ravitaillement des avions de passagers civils pendant les longs vols pourrait contribuer fortement à l'du. Une initiative de l'UE a réussi à montrer comment effectuer ces ravitaillements de manière sécurisée et efficace.Le transfert ded'unà un autre pendant le vol est une procédure utilisée communément dans l'militaire. Cette manœuvre est cependant pratiquement inexistante pour les avions long-courriers commerciaux. Le ravitaillement en vol (AAR) des avions de passagers pourrait aboutir à des économies de carburant et des avantages environnementaux considérables.LeRECREATE (Research on a cruiser enabledenvironment), financé par l'UE, a entrepris de déterminer lade carburant qui peut être économisée en substituant les opérations de ravitaillement enpar un AAR.Laa d'abord montré que la quantité de carburant nécessaire peut être réduite de 23 % sur un vol standard de 6 000 miles nautiques pour un avion de 250 passagers. Les recherches détaillées ont indiqué une réduction potentielle de 9 à 16%. Elles ont également prouvé qu'il était possible de baisser les coûts généraux de fonctionnement.La simulation du ravitaillement en vol des avions commerciaux et les retours d'informations des pilotes ont démontré la faisabilité des opérations d'AAR. De plus, le système dede vol automatisé nécessite peu de formation.Les membres du projet ont également examiné comment les passagers et lapourraient être amenés vers unlong-courrier à. Les études ont montré que des avancées significatives des technologies de simulation et de calcul sont nécessaires pour poursuivre ce développement.RECREATE a démontré la navigabilité du concept AAR automatisé par des analyses économiques, fonctionnelles et techniques. Une analyse coût-bénéfice a montré que la quantité de carburant nécessaire et les coûts pourraient être réduits malgré des coûts d'investissement très élevés. Les coûts de fonctionnement totaux peuvent être réduits de 12 %.Les résultats ont été diffusés dans la communauté des scientifiques et des décideurs du domaine de l'aéronautique, notamment par le biais de 24 articles scientifiques de conférence et plus de 20 présentations dans divers événements importants.Grâce à RECREATE, le ravitaillement en carburant des avions commerciaux pourrait devenir une réalité plus tôt que prévu.Pour plus d'information voir: