Pétrole politique

Le pétrole, c'est l'essence de la guerre



images/stories/001/2015-2016/01/saul-samir-303.jpg

combustible (Un combustible est une matière qui, en présence d'oxygène et d'énergie, peut se combiner à l'oxygène (qui sert de comburant) dans une réaction...)

fossile (Un fossile (dérivé du substantif du verbe latin fodere : fossile, littéralement « qui est fouillé ») est le reste (coquille, os, dent, graine, feuilles...) ou le simple moulage...)

huile (L'huile est un terme générique désignant des matières grasses qui sont à l'état liquide à température ambiante et qui ne se...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une...)

kérosène (Le kérosène est un mélange d'hydrocarbures contenant des alcanes (CnH2n+2) de formule chimique allant de C10H22 à C14H30. Issu du raffinage du...)

pétrole (Le pétrole est une roche liquide carbonée, ou huile minérale. L'exploitation de cette énergie fossile est l’un des piliers de l’économie industrielle contemporaine, car le...)

gaz naturel (Le gaz naturel est un combustible fossile, il s'agit d'un mélange d'hydrocarbures présent naturellement dans des roches poreuses sous forme gazeuse.)

golfe (Un golfe (italien golfo, grec kolpos, pli) est une partie de mer avancée dans les terres, en général selon une large courbure.)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme une des...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de...)

siècle (Un siècle est maintenant une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, i, qui signifiait race, génération. Il a ensuite indiqué la durée d'une génération...)

terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre...)

pompe (Une pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un fluide.)

réchauffement climatique (Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire, ou réchauffement global, est un phénomène...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre...)

Occident (L'Occident, ou monde occidental, est une zone géographique qui désignait initialement l'Europe. L'extension de l'espace considéré a varié au cours de...)

Orient (L'orient correspond au point cardinal est, et s'oppose à l'occident (l'ouest).)

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou autocomplétion, est une fonctionnalité informatique permettant à l'utilisateur de limiter la quantité...)

moteur à explosion (Le moteur à explosion est un type de moteur à combustion interne, il est principalement utilisé pour la propulsion des véhicules de transport (avion à hélice, automobile, moto,...)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre...)

utopie (L'utopie (néologisme de l'écrivain anglais Thomas More), synthèse des mots grecs οὐ-τοπος (lieu qui n'est pas) et...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une échelle des temps...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Pétrole politique

explosif (Un explosif est un composé chimique défini ou un mélange de corps susceptibles lors de leur transformation, de dégager en un temps très court, un grand volume de gaz porté à...)

géopolitique (La géopolitique désigne tout ce qui concerne les rivalités de pouvoirs ou d’influence sur des territoires et les populations qui y vivent,...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale...)

tableau (Tableau peut avoir plusieurs sens suivant le contexte employé :)

mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

Nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision...)

pétrolier (Un pétrolier est un navire citerne servant à transporter le pétrole ainsi que ses dérivés (essence). Pour le transport d'autres liquides, les navires ont d'autres...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

doctorat (Le doctorat (du latin doctorem, de doctum, supin de docere, enseigner) est généralement le grade universitaire le plus élevé. Le titulaire de ce grade est le docteur. Selon les pays et les époques,...)

Total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme. Exemple :...)

"Le pétrole, c'est l'essence de la guerre !" laisse tomber dans un soupir Samir Saul, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, en retraçant l'historique de cedont l'étymologie latine signifie "de pierre".On peut prendre cette affirmation aupropre, car c'est avec les différents dérivés de cet hydrocarbure (essence,, mazout, etc.) qu'on alimente les chars d'assaut, les avions de combat et les navires de guerre, et au sens figuré, car de multiples conflits sont motivés par l'approvisionnement, la propriété et la distribution du. Les guerres en Irak, les tensions entre les États-Unis et l'Iran, les affrontements actuels en Syrie (auxquels s'ajoutent les rivalités concernant le transit duduArabo-Persique à acheminer vers l', ainsi que les réserves deen Méditerranée orientale) ne font pas exception.Exploité et employé de manière industrielle dès le milieu du 19e, le pétrole s'est rapidement imposé comme l'élément clé de la deuxième industrialisation. Son utilisation n'a jamais cessé de progresser et, un siècle et demi plus tard, rares sont les endroits suroù l'on ne trouve aucuneà essence. Même si l'on parvient à contenir leen dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, comme le souhaitent les signataires de l'accord conclu à la Conférence desur les changements climatiques, l'et l'demeurentaccros de ce combustible fossile. "C'est la mise auduqui l'a propulsé dans cette voie et, même si l'on cherche à réduire aujourd'hui notre dépendance au pétrole, on ne pourrait plus s'en. Une chute rapide de son utilisation mènerait à une grave crise économique", déplore M. Saul, qui a fait de l'histoire politique de l'un de ses axes deRéclamé par les écologistes, ce renoncement au pétrole au profit des énergies renouvelables menacerait à court terme des milliers d'emplois et compromettrait le développement d'économies en émergence. "Je ne dis pas que la réduction des émissions est une. Nous avons vu, dans le, des diminutions notables. Mais la transition vers une économie plus verte prendra du", estime M. Saul.Le caractèredu pétrole, sur le plan politique, est indissociable de son importance économique, souligne l'historien. Depuis les premiers derricks, les conflits se sont succédé entre producteurs, distributeurs et consommateurs, entraînant des affrontements ouverts ou larvés. "La cartedu pétrole s'est beaucoup transformée avec le temps. Bien avant les pétromonarchies, ce sont les États-Unis, la Russie, la Roumanie et le Venezuela qui ont été les premiers grands producteurs industriels. Le Moyen-Orient arrive endans leau 20e siècle: l'Iran en 1908, l'Irak en 1927, l'Arabie saoudite en 1938 et le Koweït durant les années 50. On y a découvert d'immenses gisements, d'où l'intérêt des Américains pour la région."À part quelques plateformes de forage dans ladu, l'Europe demeure essentiellement dépendante desproducteurs, même si elle possède comme d'autres les moyens de production. La plus grande multinationale pétrolière est américaine (Exxon), mais l'Europe compte quelques: une anglo-néerlandaise (Shell), une britannique (BP) et une française (Total).Cela dit, l'arrivée du pétrole non classique vient déstabiliser l'échiquier mondial. L'historien fait référence aux nouvelles sources d'approvisionnement résultant des procédés de fragmentation dans les profondeurs de la terre. Là où les gisements ne sont pas accumulés dans des nappes mais répartis dans les schistes, des procédés novateurs permettent aux pays consommateurs comme les États-Unis de réduire leurs importations de pétrole. Souhaitent-ils pour autant se retirer du Moyen-Orient ? Pas sûr, car la présence américaine sur le sol arabe est névralgique. "Les États-Unis ont conclu en 1945 un marché avec l'Arabie saoudite - le pacte de Quincy ? leur garantissant un approvisionnementen échange d'une protection armée du royaume saoudien. Cette entente est toujours en vigueur. Pourquoi ? Parce qu'elle procure aux États-Unis une influence prépondérante sur les premières réserves pétrolières duet un pied-à-terre dans une zone stratégique d'une extrême importance."Égyptien d'origine, Samir Saul vit depuis son enfance au Canada, où ses parents se sont installés. Après unen France, il a été nommé professeur au Département d'histoire en 1992. Ses recherches portent sur l'histoire des relations internationales. S'intéressant à l'économie, il a publié sur l'histoire pétrolière de la France, de l'Irak et de l'Algérie, et consulté les archives de la pétrolière française. Le professeur donne actuellement des cours sur l'histoire des relations internationales, de la France et du monde arabe, notamment.