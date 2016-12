Innovations prometteuses pour la construction navale



Hélice de gouvernail. Illustration: CORDIS/EUROPA

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

combustible (Un combustible est une matière qui, en présence d'oxygène et d'énergie, peut se combiner à l'oxygène (qui sert de comburant) dans une réaction chimique générant de la chaleur : la...)

verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus souvent, le verre est constitué d’oxyde de silicium (silice...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

Les résultats clés du projet

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le canal ..). Par...)

carburant (Un carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique.)

navire (Un navire est un bateau destiné à la navigation maritime, c'est-à-dire prévu pour naviguer au-delà de la limite où cessent de s'appliquer les règlements techniques...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être transporté.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont lieu sur Neptune et sur Saturne. Il est essentiel à tous les...)

étrave (L'étrave est la pièce saillante de la coque d'un navire qui prolonge la quille vers l'avant. Plus généralement, l'avant, le nez, d'un bateau. La proue,...)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation auditive.)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

PCM (pcm est une unité utilisée par exemple en neutronique et physique des réacteurs pour exprimer des quantités sans dimension très petites comme la réactivité d'un...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide,...)

poids (Le poids est la force de pesanteur, d'origine gravitationnelle et inertielle, exercée par la Terre sur un corps massique en raison uniquement du voisinage de la Terre. Elle est égale à l'opposé de la...)

bulbe (Un bulbe est une pousse souterraine verticale disposant de feuilles modifiées utilisées comme organe de stockage de nourriture par une plante à dormance.)

navigation (La navigation est la science et l'ensemble des techniques qui permettent de :)

mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

vitesse (On distingue :)

D'autres innovations prometteuses

transparence (Un matériau ou un objet est qualifié de transparent lorsqu'il se laisse traverser par la lumière. Cette notion dépend de la longueur d'onde de la lumière : ainsi, le verre...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

hélice (Hélice est issu d'un mot grec helix signifiant « spirale ». Un objet en forme d'hélice est dit hélicoïdal.)

gouverne (Une gouverne est une surface mobile agissant dans l'air ou dans l'eau servant à piloter un mobile selon un de ses trois axes :)

bateau (Un bateau est une construction humaine capable de flotter sur l'eau et de s'y déplacer, dirigé ou non par ses occupants. Il répond aux besoins du transport maritime ou fluvial, et permet...)

hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)

Un projet financé par l'UE a montré comment des matériaux intelligents et des structures peuvent permettre à l'industrie de la construction navale à produire des navires pouvant s'adapter à davantage aux environnements marins.LeADAM4EVE, qui s'est achevé en décembre 2015, a identifié plus de 20 nouveaux résultats qui ouvriront la voie au développement de nouvelles conceptions de bateaux adaptatives, modernes et efficaces. Ces nouvelles conceptions sont mieux en accord avec la réalité opérationnelle des bateaux; autrement dit, les navires passent habituellement le plus clair de leurà fonctionner dans des situations autres que leurs conditions de conception initiale. ADAM4EVE a également pris en compte les problèmes environnementaux tels que les émissions deet la consommation de, ainsi que la sécurité et le confort du passager.Certains des résultats du projet (comme leinnovant, les revêtements et lesd'isolation) offrent d'importantes économies d'et semblent suffisamment matures pour être commercialisés. D'autres résultats, par exemple, les structures de coques adaptatives, se sont avérés faisables, mais nécessiteront davantage de, de développement et de tests avant leur introduction sur le marché.Un des résultats les plus prometteurs était le développement d'un volet arrière à système pneumatique qui semblerait améliorer l'efficacité des navires RoPax (conçus pour lede véhicules) et offrir des économies deLe volet arrière peut être baissé et replié selon les changements opérationnels du. Laest également abordable dudede son installation.Utiliser cette technologie signifie que, contrairement aux coques conventionnelles, la performance d'un navire peut être optimisée en fonction des conditions, comme les changements de, la profondeur de l', leet des vagues.Un autre développement du projet impliquait la création de systèmes adaptatifs d'amortissement des propulseurs afin d'accroître les niveaux de confort sur les navires de croisière. Les propulseurs d'produisent beaucoup deet de vibrations mais le système deactif réduirait les vibrations dans les zones où les modes locaux correspondent à lad'excitation du propulseur d'étrave.Une nouvelle génération de navires de charge réfrigérés pourrait présenter des ponts innovants composés de panneaux sandwich à base de matériaux à changement de(PCM). Lesintégrés du panneau permettent de minimiser le transfert de laainsi que des économies de refroidissement.Les panneaux composites légers génèrent également d'importantes économies endestructurel, ce qui augmente la capacité de charge du navire. La corrosion des matériaux composites étant moindre, les coûts de maintenance sont également réduits.Une quatrième innovation conçue par l'équipe du projet est un nouveaud'étrave adaptative économique pour les bateaux deintérieure. Les bulbes d'étrave sont utilisés dans les navires de, mais pas pour ceux de navigation intérieure en raison de certaines restrictions comme la profondeur de la mer, et laEnfin, d'autres résultats incluent les fenêtres adaptatives pour les voiliers qui permettent d'adapter lades fenêtres pour accroître ou réduire la, et unedeadaptative offrant une meilleure manœuvrabilité du. L'hélice de gouverne permettra au navire de fonctionner à lade sa conception lors de ses manœuvres dans le port ou sous unde 90 degrés en pleine mer.Le projet ADAM4EVE a clairement présenté la façon dont l'industrie de la construction navale européenne peut adopter de nouvelles conceptions et une technologie qui permettra à ses bateaux de devenir réellement plus compétitifs, rentables, adaptables, écologiques et sûrs.Pour plus d'informations voir: projet ADAM4EVE