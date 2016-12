Libre diffusion des publications scientifiques



La Loi, par Jean Feuchère. Illustration: Wikimedia Commons

Au moment où lede loiest en discussion au Parlement, la CPU et lerappellent que, à l'ère de la transition numérique,. Ils rappellent aussi que le savoirpublié, dont la qualité est assurée par l'évaluation par les pairs, repose très majoritairement sur des financements publics.Le projet de loiprévoit une possibilité pour chaque auteur de rendre ses écrits scientifiques, lorsqu'ils sont financés en majorité sur fonds publics, librement accessibles au terme de délais pris en cohérence avec les recommandations de l'Union européenne (au maximum 6pour les sciences et techniques et 12 mois pour les sciences humaines et sociales).La CPU et le CNRS se réjouissent de cette avancée qui correspond aux recommandations de l'Union européenne, déjà en vigueur dans plusieursLe dépôt d'écrits scientifiques dans des archives ouvertes résultera d'une démarche volontaire, la durée d'embargo ne concernant que les publications soumises à comité de lecture. Cette possibilité ne saurait constituer une menace pour l'éditoriale. Dans ce, l'annonce par le Premier ministre d'un plan d'accompagnement et de soutien au passage des revues vers un accès libre plus immédiat est accueillie très favorablement par la CPU et le CNRS. Elle constitue une reconnaissance de l'action des éditeurs nationaux publics et privés qui concourent, par leurs initiatives et leur professionnalisme, aude lafrançaise.Au-delà, la libre exploitation desde la recherche par lade la recherche dans les années à venir, le libre accès aux publications n'en n'étant qu'une étape préalable indispensable. Le phénomène de privatisation des centres de données, ressources indispensables à toute production scientifique dont le citoyen ne saurait être exclu, est enclenché et constitue un danger pour le développement d'une connaissance non marchande. Le risque nous paraît grand que ces décisions n'altèrent la compétition de la recherche française.La CPU et le CNRS sont convaincus que c'est par l'ouverture et le partage des données de laque la recherche scientifique contribuera à la modernisation des pratiques démocratiques et au progrès économique, social et culturel.