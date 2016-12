Les premières représentations figuratives d'une éruption volcanique

Nord-Ouest (Le nord-ouest est la direction entre les points cardinaux nord et ouest. Le nord-ouest est opposé au sud-est.)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir...)

main (La main est l’organe préhensile effecteur situé à l’extrémité de l’avant-bras et relié à ce dernier par le poignet. C'est un...)



Topographie de l'Ardèche montrant le volcanisme récents du Bas-Vivarais et la grotte de Chauvet-Pont d'Arc. © S. Nomade et al. Plosone



Topographie de la grotte Chauvet-Pont d'Arc; B-C) exemple de signe en double gerbe du panneau des Mégacéros (crédit photo, V. Feruglio et A. Avagyan) comparée avec les pétroglyphes trouvés prés du volcan Porak en Arménie (5ème millénaire (Un millénaire est une période de mille années, c'est-à-dire de dix siècles.)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes....)

homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par...)

grotte Chauvet (La grotte Chauvet, grotte Chauvet-Pont-d'Arc ou encore grotte de la Combe d'Arc est une grotte ornée paléolithique située en Ardèche...)

vallée (Une vallée est une dépression géographique généralement de forme allongée et façonnée dans le relief par un...)

Rhône (Le Rhône est un fleuve d'Europe. Long de 812 kilomètres, il prend sa source, dans le glacier du Rhône, à Gletsch, en Suisse, à l'extrémité est du canton du Valais, dans les Alpes uranaises. Il...)

design (Le design (la stylique en français) est un domaine visant à la création d'objets, d'environnements ou d'œuvres graphiques, à la fois fonctionnels, esthétiques et...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est...)

ours (Les ours (ou ursinés, du latin ŭrsus, de même sens) sont de grands mammifères plantigrades appartenant à la famille des ursidés. Il n'existe que huit espèces d'ours...)

paysage (Étymologiquement, le paysage est l'agencement des traits, des caractères, des formes d'un espace limité, d'un « pays ». Portion de l'espace terrestre saisi horizontalement par un...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale « cardinale » équivalent au courage (cf. les articles « force (vertu) » et...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

rendu (Le rendu est un processus informatique calculant l'image 2D (équivalent d'une photographie) d'une scène créée dans un logiciel de modélisation 3D...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

histoire des sciences (La science, en tant que corpus de connaissances mais également comme manière d'aborder et de comprendre le monde, s'est constituée de façon progressive depuis quelques millénaires. C'est en effet aux époques...)

naturaliste (Le mot naturaliste fait référence au domaine des sciences naturelles. L'adjectif qualifie une personne ou un groupe (association, société savante.. ))

génétique (La génétique (du grec genno γεννώ = donner naissance) est la science qui étudie l'hérédité et les gènes.)

Les éruptions volcaniques sont parmi les plus impressionnants phénomènes géologiques à la surface de la terre. Cependant, leur représentation figurative reste récente et extrêmement rare pour la période préhistorique: le plus ancien témoignage d'un tel événement dans l'histoire humaine ne remonte qu'à environ 9000 ans.Une étude menée par plusieurs équipes françaises suggèrent que parmi les célèbres peintures et gravures qui ornent la grotte de Chauvet-Pont d'Arc(Ardèche, France), des signes en gerbes constitués de deux faisceaux de lignes courbes divergentes pourraient être la représentation d'une ou plusieurs éruptions volcaniques stromboliennes du Bas-Vivarais à seulement 35 km aude la Grotte. En effet, les toutes nouvelles datations par la méthode Ar/Ar de plusieurs éruptions coïncident avec les datations (C et de thermoluminescence) des gravures et des occupations Aurignaciennes de la grotte (34-36 ka).Ces représentations, particulièrement bien visibles dans la Galerie des Mégacéros ou quatre des ces signes en gerbes sont répertoriés, seraient antérieures de plus de 34 millénaires auxde Pline le Jeune de l'éruption du Vésuve et pré-dateraient de plus de 28 millénaires la fresque de Çatalhöyük (Turquie), actuellement considérée comme la plus ancienne représentation d'une éruption dessinée par unehumaine.La mise en commun de travaux menés par des équipes françaises issues des Sciences de laet des Sciences humaines sur deux sites exceptionnels du département de l'Ardèche: Le Bas-Vivarais (GEOPARK UNESCO) et la grotte Chauvet-Pont d'Arc (inscrite par l'UNESCO en 2014 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité) a permis de déterminer l'âge des plus anciennes représentations par l'd'une éruption volcanique. Pour cela, les chercheurs, ont daté les éruptions des volcans d'Ardèche visibles depuis le plateau surplombant laCes éruptions, essentiellement Stromboliennes et caractérisées des projections de laves sous formes de fontaines se sont révélées contemporaines de la période d'occupation de la grotte durant l'Aurignacien. Ainsi, il est fort probable que les populations humaines vivants alors dans laduont vécu une ou plusieurs éruptions des volcans de la haute vallée de l'Ardèche.Plus en détail, les datations Ar/Ar de trois éruptions particulières (Suc du Bauzon, Coupe d'Aizac et maar de Ray-Pic) donnent des âges entre 29 ± 10 ka et 35 ± 8 ka qui coïncident avec les âges C (37 à 34 ka Cal BP) et de thermoluminescence (36,9 ± 2,3 ka) qui correspondent à l'occupation et à l'âge des signes en forme de gerbes formées par deux faisceaux de lignes courbes divergentes trouvés dans la galerie des Mégacéros. Les chercheurs suggèrent que ledistinctif des signes en "gerbes" est une réminiscence des fontaines de laves typiques des éruptions stromboliennes.Dans la grotte quatre occurrences ont été trouvées dans les galeries des Mégacéros et du Belvédère ainsi qu'une près de l'entrée originale dans la Salle Brunel. Ces signes ont été tracés soit avec les doigts comme dans les galeries des Mégacéros et du Belvédère ou peints avec des pigments rouges comme celui trouvée dans le panneau d'entrée dans la salle Brunel. Ces symboles n'ont pas d'équivalent proche dans la période considérée (cf. Aurignacien), ou même parmi les plus de 340 grottes ornées connues en France et en Espagne. Dans unchronologique bien plus proche de nous, l'iconographie de ces signes correspond étroitement à celle des pétroglyphes interprétés comme représentant l'éruption du volcan Porak en Arménie mais qui n'ont que 7000 ans.L'hypothèse défendue par les chercheurs est également envisagée à lades choix par les Aurignaciens de l'iconographie des animaux: dangereux et puissants tels que les lions des cavernes, l'des cavernes, les mammouths et rhinocéros, qui n'étaient pas chassés par les humains. Comme il n'y a pas d'autres exemples dans l'art rupestre préhistorique denaturel, c'est peut-être lade l'image des éruptions volcaniques qui pourrait avoir inspiré les artistes. En effetcomme ledes figures animales n'est pas entièrement réaliste, ces signes en gerbes restent eux aussi largement symboliques (le volcan lui-même n'est pas dessiné par exemple).La grotte Chauvet-Pont d'Arc est connue pour ses singularités artistiques en termes de technique, de thèmes, de composition et d'innovations visuelles pour la période deconsidérée. Trouver la première représentation d'une éruption volcanique dans l'histoire humaine parmi les ornmentations de cette grotte exceptionnelle ne serait pas une surprise. Comme un clin d'oeil à l', c'est aussi en Ardèche que lefrançais Faujas de Saint-Font a suggéré pour la première fois la relationentre coulée basaltique prismatique et volcanisme dans son célèbre ouvrage "Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay" publié en 1778.