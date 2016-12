La voiture électrique est-elle vraiment écologique ?



Le bilan environnemental de la voiture électrique dépend surtout du mode de production de l'électricité qui l'alimente. Illustration: Benoît Gougeon.

Renault Zoé, Lumeneo Neoma, BMW i3, Courb C-Zen, Tesla Model S... Ces derniers-nés de l'industriesontélectriques. Batteries,, dispositifs de recharge,, équipements : chacun de ces composants technologiques essentiels au succès de lalui permet de se faire une place sur le. Mais son bilan environnemental est-il aussi écologique qu'il en a l'"Plusieurs croient que laélectrique présente l'avantage de n'émettre ni CO2 ni polluants. Mais la question est beaucoup plus complexe. Cela dépend surtout du mode de production de l'qui l'alimente. Sur le plan écologique, si l'électricité est produite par une centrale au charbon, c'est pire qu'une voiture qui roule au!" affirme Michel Gendreau, professeur à PolytechniqueAu Québec, précise ce spécialiste duet de l', l'électricité est fournie à 97 % par des sources renouvelables comme l'hydroélectricité et l'éolien. "Chez nous, il y a un gain en termes d'empreintes environnementales quand on conduit un, dit-il. Mais ce n'est pas le cas dans tous les."Une voiture alimentée par de l'électricité provenant d'une, comme c'est souvent le cas en France, émet enunpar kilomètre d'équivalent CO2. Quand l'électricité d'unvient d'une centrale au charbon, c'est 150 fois plus ! Le taux est alors supérieur à la moyenne actuelle des émissions de CO2 des voitures à essence en France. Laest particulièrement problématique dans des pays comme la Chine, dont la production électrique est assurée à 70 % par des centrales au charbon et qui prévoit en 2020 unde cinq millions de véhicules rechargeables.Dans le cas de la Chine, le professeur Gendreau apporte une nuance. "Pour avoir visité, je dirais que la voiture électrique est bénéfique en milieu urbain densément peuplé même si l'électricité qui l'alimente est produite avec du charbon. Car le taux deauest extrêmement élevé." Selon lui, le bilan environnemental du véhicule électrique dépend non seulement du mode de production de l'électricité, mais aussi de son lieu de fabrication. "Par exemple, si la centrale au charbon se trouve dans un endroit perdu très lointain et qu'on laisse juste les voitures électriques se déplacer au centre-ville, il y a là tout de même un avantage", estime-t-il.Autrement dit, la voiture électrique ne règle pas le problème de l'émission globale des, mais contribue à purifier l'air des villes...