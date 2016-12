Un biocarburant pour avions sur l'aéroport international d'Oslo



Aéroport d'Oslo.

Illustration: OSLO LUFTHAVN

Les avantages pour l'aéroport d'Oslo

L'huile de cameline

Des avantages sur le long terme

Le projet ITAKA, financé par l'UE, a fourni un biocarburant pour avions qui sera utilisé par l'd'Oslo dans le cadre d'une grande première pour l'commerciale.Cepour avions a été lancé lors d'une manifestation publique, tenue le 22 janvier sous la présidence de Ketil Solvik Olsen, ministre des transports de la Norvège, et organisée par Avinor, l'aéroportuaire norvégien.L'accord d'utilisation de cesur l'Gardermoen d'Oslo résulte d'une collaboration entre Avinor,BP et SkyNRG, un partenaire duITAKA (Initative Towards Sustainable Kerosene for Aviation).Le biocarburant a été produit dans le cadre du projet ITAKA à partir d'de cameline certifiée RSB. Il a reçu l'aval du comité de durabilité de SkyNRG.Le carburant alimentera directement le système d'avitaillement de l'aéroport d'Oslo. Il utilisera le système commun de distribution et de stockage de l'aéroport, évitant d'avoir à construire une infrastructure indépendante.Toutes les compagnies aériennes transitant par l'aéroport peuvent utiliser le carburant, et le groupea été le premier à confirmer son accord.Après l'annonce de la Lufthansa, la compagnie nationale scandinave SAS et la compagnie KLM Royal Dutch Airlines (un autre partenaire d'ITAKA) se sont également engagées à acheter ce biocarburant pour. Les partenaires d'ITAKA espèrent que ces accords inaugureront l'adoption générale du biocarburant par d'autres compagnies et aéroports dans leJusqu'ici, les compagnies aériennes souhaitant utiliser des solutions de remplacement austandard devaient se le faire livrer par un camion-citerne spécialement équipé, ce qui augmentait les coûts.À Oslo, le biocarburant a été livré par le système habituel, démontrant qu'il peut utiliser l'infrastructure en place et donc réduire notablement les coûts de laLes partenaires d'ITAKA espèrent que ces accords inaugureront l'adoption générale du biocarburant par d'autres compagnies et aéroports dans le monde.Le plus intéressant est qu'elle n'oblige pas à modifier les avions, car elle est convertie en carburant directement utilisable par un processus HEFA (hydrotraitement d'esters et d'acides gras).Le projet utilise 4 plantations de cameline en Espagne, complétées par des plantations de plus petite taille en Roumanie. Le carburant est raffiné en Finlande par Neste, un partenaire du projet ITAKA.Le projet ITAKA veut apporter contribuer notablement à soutenir la volonté du secteur des transports aériens de réduire ses rejets deet de se conformer aux accords internationaux sur leDe son côté, l'UE s'est engagée à ce que 3,5 % de ses compagnies aériennes fonctionnent au biocarburant d'ici 2020. Si davantage d'aéroports européens adoptent le système intégré mis en place à Oslo par ITAKA, cet objectif pourrait être très réaliste.Pour plus d'informations voir: projet ITAKA