Des capteurs multi-sources récoltent l'énergie environnante

Illustration: projet SWAP

L'alimentation des réseaux sans fil avec des sources d'énergie renouvelables peut réduire les émissions de gaz à effet de serre et la quantité d'électricité que les réseaux consomment. Des scientifiques financés par l'UE ont combiné avec succès des communications desans fil avec unede récolte d'pour permettre unenvironnemental plus efficace et plus respectueux de l'Audu projet SWAP (Symbiotic wireless autonomous powered system), les scientifiques ont déployé de nouvelles technologies qui permettent aux capteurs sans fil de capter l'énergie des sources photovoltaïques et thermiques de leur environnement. De tels capteurs peuvent facilement être installés n'importe où, sont autonomes et n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement. L'équipe SWAP a développé avec succès une plateforme de capteurs de pointe composée d'un émetteur de fréquences radio efficace, d'unfaible, d'un accumulateur d'énergie et de systèmes de récolte modulaires.Les chercheurs ont réalisé de l'excellent travail sur le développement du système SWAP, tant dans le domaine de la conception matérielle que dans les logiciels de. En analysant les meilleurs appareils sans fil, les technologies de récupération d'énergie et les algorithmes de compression avec perte, ils ont pu concevoir le prototype. Il utilise unefaible consommation et unconforme aux normes IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) et IETF (Internet Engineering Task Force).Pour démontrer avec succès le fonctionnement dusans piles, les partenaires ont sélectionné un capteur. L'enregistreur deLoadSensing conçu pour récolter les émissions d'un, permet de transmettre sans fil des données enréel. Vous trouverez sur le sitede SWAP unedesur le fonctionnement du capteur LoadSensing.Le prototype SWAP est un pas en avant par rapport à ce que l'on fait de mieux car il intègre un capteur électromagnétique dans un capteur solaire. Interchanger les systèmes de récolte offre la meilleure solution pour de nombreux environnements différents. Les résultats du projet peuvent donc conduire au développement de réseaux de capteurs sans fil qui peuvent être chargés depuis des capteurs électromagnétiques et solaires intégrés dans du textile flexible, du téréphtalate d'éthylène ou des substrats dePour plus d'information voir: projet SWAP