Des technologies perturbatrices

La quatrième révolution industrielle sous la loupe des chercheurs



Les politiques du travail ne protègent plus adéquatement les travailleurs, plus particulièrement les travailleurs autonomes et les salariés atypiques, qui forment environ 37 % de la main-d'oeuvre québécoise. Photo: Thinkstock.

La plupart des métiers les plus prisés aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. Plus encore, les emplois qu'occuperont les élèves des écoles primaires n'ont pas encore été inventés, du moins pour les deux tiers d'entre eux !Et, d'ici 20 ans, des millions de postes endupourraient disparaître à la faveur de l'automatisation découlant des avancées enet du couplage desmassives (), d'après un rapport publié au dernier Forum économique mondial de Davos.Ces mutations attribuables à la quatrième révolution industrielle ne sont pas catastrophiques, selon le professeur Gregor Murray, titulaire de la Chaire dedu Canada sur laet le travail de l'École de relations industrielles de l'de"Elles annoncent des transformations profondes de l'économie et nous devons les étudier pour déceler leurs orientations et définir les occasions qu'elles recèlent", dit-il.C'est ce à quoi s'affaire le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT), que dirige M. Murray et qui regroupe près de 300 chercheurs et étudiants diplômés rattachés à uned'universités canadiennes et étrangères.Leperturbe ledu travail depuis quelques années et l'automatisation qui en résulte tend à faire reculer le modèle salarial dans plusieurs secteurs de l'économie.La multinationale Amazon en est un parfait exemple. "En Inde, des milliers de gens possédant unsont à l'affût de chaque microtâche qu'Amazon offre aux enchères, sur sa plateforme virtuelle", explique Nicolas Roby, coordonnateurau CRIMT. Ce sont des tâches que l'ordinateur ne peut encore effectuer de lui-même, comme choisir la meilleure photo pour vendre un article en ligne. Le travail doit être accompli rapidement, pour une rémunération de 2 à 10 cents l'unité."C'est l'illustration extrême de l'atomisation du travail, où les individus peuvent difficilement se regrouper pour exiger de meilleures conditions de travail", mentionne M. Roby."Les plateformes comme celles d'Amazon, d'Uber ou d'Airbnb ne sont pas neutres, avertit Gregor Murray. Ce sont des intermédiaires qui tirent profit de la prestation de service des travailleurs, sans assumer les responsabilités d'employeur." À cet égard, lad'Edmonton pourrait avoir instauré un premier jalon vers une gestion plus sociale de ce type de, en adoptant - fin janvier 2016 - un règlement qui encadre le service deUber.La troisième révolution industrielle, qui combinait l'électronique et la robotique, a entraîné une réorganisation mondiale dude production. La fragilisation des conditions de travail actuelles en est une conséquence directe, selon Patrice Jalette, professeur à l'École de relations industrielles de l'UdeM etau CRIMT."Depuis quelques décennies, les entreprises de tous les secteurs se distancient de la gestion du travail pour réduire leurs coûts : elles ont graduellement remplacé les contrats de travail par des contrats commerciaux qui engendrent le recours à la sous-traitance, aux agences de travail temporaire et au travail autonome", souligne-t-il.De sorte qu'aujourd'hui les travailleurs autonomes forment environ 13 % de la main-d'oeuvre québécoise; et les salariés atypiques (temps, occasionnels ou sur appel), environ 24 %."Ces chiffres n'indiquent que la portion mesurable de ceux dont le travail est précaire : les travailleurs à bas salaires, parfois sans garantie d'de travail, et ceux des petites entreprises sous-traitantes sont aussi victimes de l'instabilité de l'emploi et de piètres conditions de travail", déplore la professeure Guylaine, également de l'École de relations industrielles de l'UdeM et associée au CRIMT.Si les traités de libre-échange ont contribué à la reconfiguration du travail, la compétition pour attirer de nouveaux investisseurs ne se déroule plus seulement entre les États, mais aussi entre les régions d'un même"Parce qu'il leur incombe désormais d'attirer des investissements étrangers directs, les régions doivent créer des partenariats qui unissent les acteurs économiques et sociaux afin de développer un savoir-faire et d'offrir de bonnes conditions aux travailleurs", soutient Gregor Murray.C'est aussi en s'assurant la participation des établissements d', des syndicats et des patrons que les régions pourront instaurer une paix sociale et ainsi mieux répondre aux besoins immédiats et à long terme des entreprises, pour pérenniser le développement économique."En somme, nous avonsde recentrer le discours sur la notion de meilleur travail commede développement économique et d'inclusion sociale à l'échelle", conclut Gregor Murray.