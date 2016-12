Les véhicules aériens personnels

Un système concret de transport par véhicules aériens personnels (VAP) pourrait lentement mais sûrement devenir réalité. Une initiative de l'Union européenne a posé les bases de ce scénario qui appartenait il y a encore peu à laCette vision est pourtant de plus en plus proche de la réalité grâce auMYCOPTER (Enabling technologies for personalsystems), financé par l'UE. Un système depersonnel (STAP) pourrait en effet permettre de diminuer les problèmes croissants dedu trafic terrestre. Mais avant qu'un système puisse nous apporter ce rêve, de nombreux défis technologiques et sociétaux doivent être résolus.Les technologies d'automatisation sont la clé du succès des STAP. Les partenaires du projet ont validé les technologies développées sur diverses installations de test. Les améliorations apportées sur ces technologies d'automatisation ont été mises en œuvre et testées sur des véhicules aériens sans pilote et des interfaces prototype homme-machine et plusieurs scénarios étudiés sur simulateur fixe.Le vol autonome enurbain où une localisation précise par GPS (système demondial) n'est pas toujours possible, laautonome sanset la sélectiondu site d'sont quelques exemples des défis auxquels se sont attaqués les partenaires du projet.L'équipe de MYCOPTER a également élaboré des critères de qualité pour lade cesSTAP et un programme de formation réalisable en cinqpour les pilotes potentiels. De nouveaux dispositifs de, adaptés au pilotes inexpérimentés ont également été intégrés dans plusieurs simulateurs et validés dans diverses situations de vol.Pour mieux comprendre l'impact des STAP sur la société, les membres du projet ont cartographié sasocio-économique. Ce travail a permis d'identifier les défis et les questions posés par les STAP et par leur intégration dans le système actuel de transport en. Les partenaires ont également déterminé les opportunités potentielles, les obstacles et les défis auxquels seront confrontés les véhicules aériens personnels en réalisant uneexhaustive de la littérature appuyée par des entretiens avec de nombreux experts. Des entretiens avec trois groupes de personnes profanes ont permis d'avoir un aperçu des perspectives et des attentes de ces consommateurs potentiels et/ou des citoyens vis-à-vis du développement des STAP.Le projet a ainsi démontré que le système de transport aérien personnel pouvait devenir une réalité si tant est que certains progrès technologiques se réalisent et que leur aspect socio-technologique soit pris en compte. Nous nous rapprochons du moment où ces véhicules personnels aériens permettront de diminuer la congestion du trafic terrestre, d'économiser leet leet d'améliorer lades citoyens européens.Pour plus d'information voir:- projet myCopter