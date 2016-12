Le refroidissement magnétique dans les véhicules électriques



Bus électrique de test projet ICE

Consommant moins d'énergie et n'émettant pas de liquides dangereux, le refroidissement magnétique est une nouvelle technologie de réfrigération prometteuse. Des scientifiques financés par l'UE se sont basés sur lepour assurer le refroidissement des véhicules qui tournent entièrement à l'Untraditionnel utilise généralement larésiduelle dupour lede l'habitacle et un cycle de compression dupour le refroidissement et la déshumidification. Dans les véhicules électriques toutefois, l'on constate un manqué de chaleur résiduelle disponible et le système dede laa un effet important sur la consommation d'et le kilométrage.Des pompes à chaleur fournissant une capacité de refroidissement et de chauffage constituent une approche prometteuse pour améliorer la consommation d'énergie. Dans le cadre de ICE (Magnetocaloric refrigeration for efficient electricconditioning), les chercheurs ont développé un système de chauffage et deefficace basé sur unemagnétique.Reposant sur l'effet magnétocalorique, laà chaleurinnovante constitue une option nettement plus respectueuse de l'que les formes de réfrigération à compression de gaz standard. Elle est également plus performante que les réfrigérateurs traditionnels, atteignant une efficacité double. Les chercheurs ont visé des niveaux d'efficacité élevés via desmagnétiques adéquats, unintelligent et des échangeurs thermiques à micro-canaux.Une tâche clé consistait à concevoir un système de distribution àoffrant un confort thermique localen minimisant les besoins énergétiques. Un système thermique intégré offre un contrôle de la température de tous les systèmes embarqués. En utilisant la chaleur rejetée comme source de chaleur pour la pompe à chaleur magnétocalorique et la puissance de refroidissement excédentaire, le système garde la température de la batterie sous le niveau critique.Le prototype a été installé avec succès sur un petit bus électrique pour en tester la. Avec quelques améliorations technologiques, les climatiseurs magnétocaloriques pourraient constituer une percée importante dans le secteur automobile mais aussi dans d'autres industries.Pour plus d'information voir: