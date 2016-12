Quand les poids lourds sautillent



Les camions qui roulent à haute vitesse "sautent" verticalement en réponse aux imperfections dans le profil de la chaussée. La durabilité des routes peut en souffrir.

Les oscillations verticales des camions lourds qui circulent sur les routes participeraient à l'usure prématurée de la chaussée, suggère une étude publiée dans l'par des chercheurs du Département deet de génie des eaux et de la Chaire deindustrielle CRSNG sur l'charges lourdes/climat/chaussées au Québec. Cette équipe, dirigée par le professeur Guy Doré, a mis auun modèle qui quantifie laexercée sur la chaussée par leslourds en mouvement, ainsi que son évolution en fonction de l'usure de la chaussée.Les camions qui roulent à haute"sautent" verticalement en réponse aux imperfections dans le profil de la chaussée. "Même uneneuve présente des irrégularités qui induisent de telles oscillations, précise l'un des auteurs de l'étude, Jean-Pascal Bilodeau. Ce phénomène fait en sorte que la charge appliquée sur la chaussée oscille entre des valeurs plus basses et plus élevées que la chargeutilisée dans la plupart des modèles de conception de route. L'usure de la chaussée qui en résulte accroît les oscillations, ce qui accélère l'usure et réduit la durée dede la chaussée."Pour concevoir leur modèle, les chercheurs ont d'abord étudié les relations entre la charge dynamique d'unet la rugosité des routes. Un membre de l'équipe, Louis Gagnon, avait préalablement créé un modèlequi simule le comportement d'unlourd en mouvement. Les chercheurs ont fait "rouler" ce camion virtuel sur des profils de chaussées enregistrés sur de véritables routes, afin de déterminer comment la rugosité de la route et la charge dynamique s'influencent réciproquement.Les chercheurs ont ensuite comparé la durée de vie de chaussées, calculée grâce à leur modèle, à celle obtenue par une approche faisant appel à une charge statique. Résultat ? La fissuration de la chaussée induite par les véhicules lourds et la profondeur des ornières atteignent un seuil critique 29% et 20% plus tôt avec des charges dynamiques qu'avec une charge statique constante."Il nous reste encore un peu de travail à faire, admet Jean-Pascal Bilodeau, mais nous espérons qu'un, les concepteurs de routes utiliseront notre modèle pour mieux définir les charges auxquelles seront réellement soumises les chaussées. En paramétrant les différentes couches de la chaussée en fonction de ces charges, on pourrait améliorer la durabilité des routes au Québec."