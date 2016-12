Des matériaux composites pour la sécurité des avions

Les matériaux utilisés aujourd'hui dans les avions ont un comportement bien différent de celui des pièces en. Les derniers tests de composites pourraient rendre les avions plus résistants en cas d'incendie.Les composites de polymères utilisés dans les avions les plus modernes réduisent notablement leet la consommation d'. Les composites remplacent rapidement l'aluminium pour la structure des avions, aussi le secteur veut s'assurer que ces nouveauxsont aussi résistants que possible en cas d'incendie, pendant et après un vol. C'était l'objectif duAIRCRAFTFIRE (Fire risks assessment and increase of passenger survivability), financé par l'UE.L'équipe a commencé par renseigner uneexpérimentales complète sur l'inflammabilité de ces composites, leur, leuret la formation de fumées. Pour faciliter la détection des incendies durant le vol à l'aide de nouveauxsophistiqués, l'équipe a participé à définir les caractéristiques de la combustion des composites. Elle a aussi étudié comment les incendies se propagent, afin d'estimer leur confinement et leur propagation dans leet dans laUn autre résultat important du projet a été l'étude d'un incendie après un crash. L'équipe a conduit une analyse structurale complète d'unen composite dans le cadre d'un scénario de crash, pour déterminer son état avant qu'unpuisse se déclencher. Il a fallu enflammer duafin d'évaluer comment les flammes se propagent, et enregistrer leur impact chimique etLes chercheurs ont associé l'étude approfondie des scénarios d'incendie avec les résultats des expériences sur les nouveaux composites, améliorant ainsi lede modélisation de l'évacuation et de la propagation du feu. Le logiciel peut désormais simuler un incendie dès son début, ainsi que son impact sur les passagers et leur capacité à s'évacuer après un crash.Les recherches du projet ont conduit à plusieurs résultats majeurs. Par exemple, en l'absence de rupture après le crash, unen composites assure une meilleure protection contre l'incendie qu'un fuselage en aluminium, et il facilite l'évacuation. Cependant, dans certains cas les éléments en composites de l'arrière pourraient produire des fumées toxiques emplissant la cabine, il faut donc améliorer cedans de telles circonstances.Les résultats et les recommandations du projet ont été diffusés auprès des constructeurs et des organismes de réglementation, pour améliorer la conception des avions et la résistance au feu, sans réduire les performances. Voici une autre initiative qui fait un pas de plus pour rendre plus sûrs les voyages par avion enPour plus d'information voir: