Pollution et congestion ( La congestion est l'augmentation subite de la quantité de sang contenue dans les vaisseaux d'un organe ou d'une partie d'organe. La congestion d'un réseau informatique...) routière limitées ?

Les conducteurs seront-ils de plus en plus assistés ?



Quelle sera l'influence de la voiture autonome sur la circulation ? Y aura-t-il réellement moins de véhicules sur la route ? Illustration: Benoît Gougeon.

Dans le futur, notre véhicule déposera les enfants à l'école le matin, nous conduira au bureau pendant qu'on lit un dossier puis retournera par lui-même à la. L'avènement de laautonome, capable de se conduire toute seule, est-il une hérésie ? "Pas du. La conduite autonome est déjà une réalité. Des véhicules actuels proposent des dispositifs d'assistance évolués. Ils peuvent prendre certaines décisions et se substituer au conducteur en cas d'urgence", affirme Martin Trépanier.Le professeur du Département deet de génie industriel de Polytechniquesait de quoi il parle. À titre de codirecteur du Centre interuniversitaire desur les réseaux d'entreprise, laet le, de l'de Montréal, l'Université Laval et l'école de génie, il est au fait des recherches sur les systèmes de transport autonome. "D'ici peu, les voitures offriront divers degrés d'autonomie et pourront même être entièrement autonomes, soit sans conducteur", ajoute-t-il. Un rapport publié en 2014 par la société de conseil enaméricaine IHS confirme ses propos. "Presque tous les véhicules endevraient être autonomes vers 2050", peut-on lire.Selon le professeur Trépanier, l'accès à la conduite autonome se fera graduellement, sur plusieurs années; on passera d'une automatisation limitée à une automatisation plus grande et enfin totale, du moins sur certains tronçons. C'est ce que préfigure laSelf-Driving Car, une voiture entièrement autonome fabriquée par le géant du Web : impossible de la conduire, elle n'a ni volant ni pédales !La voiture automatisée est une évolution souhaitable pour la sécurité, selon certains experts, sachant que plus de 80 % des accidents sont dus à des erreurs humaines. Le, lui, grâce à ses, caméras, systèmes connectés et calculateurs, assure une veille permanente. Encore faut-il qu'il soit capable d'anticiper les problèmes et d'avertir suffisamment tôt le conducteur qu'il doit reprendre ledu véhicule. "On n'en est pas tout à fait encore là", constate M. Trépanier.La conduite optimisée du véhicule et sa gestion des parcours pourraient permettre de grosses économies d', au dire de certains constructeurs automobiles. M. Trépanier semble plutôt sceptique quant à cette. "Imaginez, vous avez un rendez-vous urgent et il n'y a pas de. Que ferez-vous ? Dire au véhicule de rouler et de revenir vous chercher dans uneou deux ? Ce n'est pas une solution très écologique."À son, l'autonomisation de nos voitures, qu'elles soient électriques ou non, ne changera rien aux problèmes de pollution et de congestion routière. "Au contraire, déclare-t-il, le caractère plus autonome et écologique du véhicule pourrait amener plus de gens à en acquérir un tout en conservant leur voiture actuelle, ce qui ne ferait qu'amplifier le phénomène."Quanda rencontré le professeur Trépanier, celui-ci revenait d'un congrès international à Washington où quelque 13 000 chercheurs, ingénieurs et spécialistes du transport s'étaient donné rendez-vous. Quelle sera l'influence de la voiture autonome sur la circulation ? S'ils sont plus faciles à partager, y aura-t-il réellement moins de véhicules sur la? Comment déterminer la responsabilité en cas d'accident ?Autant de questions qui soulèvent de sérieuses préoccupations chez les spécialistes. Mais "ce sont les questions éthiques qui les tracassent le plus", signale Martin Trépanier. À commencer par la capacité des systèmes informatiques à analyser les situations complexes. "Par exemple, devant un accident inévitable impliquant de heurter soit un, unscolaire ou une vieille dame, l'humain choisira en fonction de son analyse de la. Comment programmer une telle décision ?"Pour lui, les véhicules automatisés sont inéluctables. Mais leur principale utilité pourrait se situer dans les applications commerciales comme leet les livraisons ainsi que dans le domaine forestier et l'agriculture. "Il y a là un gain réel pour réduire les coûts de la main-d'oeuvre et augmenter la compétitivité, souligne-t-il. Les véhicules pourraient rouler lentement, de façon sécuritaire et rendre de grands services." Pour l'heure, plusieurs défis technologiques restent encore à relever, notamment au chapitre de l'Bref, le chemin n'est pas encore tout tracé...